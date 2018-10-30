Konut satışında 'yabancılara vatandaşlık' rekoru

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, yabancılara konut satışı tüm hızıyla devam ederken, konut satışı aylık bazda ilk kez 5 bin adedin üzerine çıktı. Av. Afşin Hatipoğlu süreçle ilgi bilgi verirken, satın alma sürecinde iki aşamalı prosedürün yerine getirilmesi gerektiğini kaydetti.

Türkiye'de yabancıların satın aldığı konut sayısı ilk defa 5 bin sınırını aşarak eylülde yüzde 151,1'lik artışla 5 bin 615 oldu. Bu yılın 9 ayında konut satışlara 2017'nin aynı dönemine kıyasla yüzde 58,5 yükselişle 24 bin 155'e ulaştı. Eylül ayında Irak vatandaşları Türkiye´den bin 351 konut satın aldı. Irak'ı sırasıyla, 538 konut ile İran, 360 konut ile Kuveyt, 312 konut ile Suudi Arabistan ve 299 konut ile Almanya izledi.

YENİ DÜZENLEMEYLE VATANDAŞLIK KOLAYLAŞTI

Vatandaşlık mevzuatında yapılan değişiklikle 250.000 dolar ve üzeri değerde taşınmaz edinen kişilere vatandaşlık hakkı tanıdı. Daha önceki düzenlemede 1.000.000 dolar olan bedeli 250.000 dolara indiren hükümet bu cazip fırsattan faydanlamak isteyen yabancılara Türk vatandaşlığın önünü açtı.

BAŞVURULAR KOLAYLAŞTI

Ülkemizde halen 629.325 taşınmaz yabancılar üzerine tescilli iken, bu sayının mevcut düzenleme ile artacağına kesin gözüyle bakılıyor. Hükümet bu kolaylığı başvuranlara kolay şekilde anlatmak için, 22 Ekim’de İstanbul’da tek adımda hizmet bürosu kuruyor. Nüfus dairesinden , tapu dairesinden ve göç idaresinden hazır bulunan memurlar ile başvuranlara daha kaliteli ve daha hızlı bir hizmetin sunulması hedefleniyor.

İKİ AŞAMALI PROSEDÜR UYGULANIYOR

Bu değişikliğe ilişkin prosedürün nasıl olacağını, başvuranların önünde nasıl bir süreç olduğunu Av. Afşin Hatipoğlu’na sorduk. Hatipoğlu, Sürecin oldukça kolay olduğunu, başvuranın yaklaşık iki ay içinde şartları yerine getirdiği takdirde T.C vatandaşı olabileceğini söyledi.

Av. Afşin Hatipoğlu konuyla ilgili olarak ayrıca şunları söyledi:

‘’Bu değişikliğin ardından başvuranların dikkat etmesi gereken iki nokta var. Birincisi, Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü’nden ‘uygunluk belgesi’ alabilmek, ikincisi, güvenlik soruşturmasına takılmamak, bu iki aşama çok önemli, bu aşamaları sağlıklı şekilde geçmek için başvuranların kendi durumlarıyla ilgili uzman kişilerle birlikte süreci yönetmeleri gerekir, veya devletin açtığı ofislerle iletişime geçerek doğru bilgilendirmeyi alabilmeleri gerekir.’’



