Konsolosluk aracında bilgisayar ve evrak bulundu

Türk ve Suudi yetkililerinden oluşan heyet, Sultangazi'de park halinde bulunan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçta inceleme yaptı. Aracın içerisinde iki bavulla birlikte Kaşıkçı'ya ait olduğu iddia edilen bilgisayar ve evrak bulunduğu öğrenildi.

Ekipler araçla ilgili çalışmalara yarın sabaha kadar ara verdi. Çok sayıda basın mensubu da araçtan görüntü alabilmek için otoparka geldi. Sultangazi'deki bir otoparkta bulunan Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'na ait diplomatik plakalı araçla ilgili çalışmalara ara verildi.





Öte yandan çalışmalar kapsamında geriye dönük kamera kayıtlarını inceleyen ekipler, 18 Ekim'de "34 CC 2665" diplomatik plakalı bir otomobilin otoparka girdiğini ve bir süre içeride kaldıktan sonra çıktığını belirledi. Ekipler, otoparkta bir süre incelemelerde bulunduktan sonra ayrılırken, çalışmaların yarın sabah saatlerinde başlayacağı belirtildi.Polis ekiplerinin otoparktaki güvenlik önlemleri devam ediyor.Bu arada, söz konusu otomobilin, bulunduğu otoparka kayıtlı olduğu ve Sultangazi'de ikamet eden şoförün aracı daha önce de aynı yere park ettiği öğrenildi.







