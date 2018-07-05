Komşu ihbarı uyuşturucu tacirini yakalattı

Başkentte, komşusunun uyuşturucu madde sattığından şüphelenerek "155 polis imdat hattı"nı arayan bir kişinin ihbarı üzerine düzenlenen operasyonda, 1 kilo 100 gram eroine el koyuldu.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Etimesgut ilçesinde bir rezidansta oturan bir kişi, komşularının uyuşturucu madde satışı yaptığından şüphelenerek 155 polis imdat hattına ihbarda bulundu.

İhbarı değerlendiren polis ekiplerince belirtilen adrese düzenlenen operasyonda, N.A. ile İran uyruklu M.A.N. satış için eroin poşetledikleri sırada suçüstü yakalandı.

Yapılan aramalarda, toplam 1 kilo 100 gram eroin ele geçirdi.