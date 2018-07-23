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Komisyonda kabul edildi: Bedelli askerlik 21 gün!

Komisyonda kabul edildi: Bedelli askerlik 21 gün!

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'lerde Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin bedelli ve dövizli askerlikle ilgili maddeleri kabul edildi. Bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün olarak öngörülen askerlik şartı, 21 güne indirilirken ücret 15 Bin TL yaş sınırı 25 olarak kabul edildi.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 19:08 - Güncelleme: 23-07-2018 19:18

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda, Askerlik Kanunu ile Bazı Kanunlarda ve KHK'larda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi'nin tümü üzerindeki görüşmeler yaklaşık 6 saat sürdü. Görüşmenin ardından yapılan açıklamada, "Dövizli askerlikte yaş şartını kaldıran ve 2 bin euro ödeyip Milli Savunma Bakanlığı'nca verilecek uzaktan eğitimi alanların askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmalarını öngören teklif kabul edildi" ifadelerine yer verildi. 25 gün öngörülen askerlik şartı ise 21 güne indirilmesi komisyonda kabul edildi.

Bedelli askerlikten yararlanmak isteyenler, yurt dışında oturma veya çalışma iznine sahip olarak işçi, işveren sıfatıyla veya bir meslek ya da sanatı icra ederek, yurt içinde geçirilen süreler hariç olmak üzere toplam en az 3 yıl süreyle fiilen yabancı ülkelerde bulunmak şartıyla, bağlı bulundukları Türk konsoloslukları aracılığıyla askerlik şubelerine başvuracak.

Durumlarını ispat eden belgelerle, 2 bin avro veya karşılığı kadar yabancı ülke parasını bir defada ödeyip Milli Savunma Bakanlığınca verilecek uzaktan eğitimi almaları halinde muvazzaf askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılacak.

28 GÜN TEMEL EĞİTİM ŞARTI 21 GÜNE İNDİRİLDİ

Teklifin 2. maddesi üzerinde iktidar ve muhalefet tarafından toplam 6 önerge verildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Şirin Ünal imzasıyla verilen ve kabul edilen önergeyle bedelli askerlikten yararlanmak için 28 gün temel askerlik eğitim şartı 21 güne indirildi.

AK Parti İstanbul Milletvekili Ünal, önergesini açıklarken, Türk Silahlı Kuvvetlerinde (TSK) acemi eğitiminin 28 gün olduğunu anımsatarak, teklifle eğitimlerden bazılarını kısaltarak programı 21 güne indirdiklerini, böylece adayların iş ve görevlerinden asgari sürede uzak kalacaklarını kaydetti. 

Profesyonel yapının dünyada sadece bir iki ülkede uygulanabildiğini ifade eden Ünal, çoğu ülkede Türkiye'deki gibi karma model bulunduğunu belirtti. 

Ünal, İsrail ciddi tehditlere maruz kaldığı için burada farklı bir sistem bulunduğuna işaret ederek, "İsrail'de liseyi bitiren bütün erkek ve kadınlar, temel askerlik eğitimini geçtikten sonra üniversite eğitimine devam ediyorlar. Genel harp şartlarında silah altına alınacak gençlerin, asgariden temel askerlik eğitimini almalarını çok önemsiyoruz" dedi.

Kabul edilen 2. maddeyle askeri hizmetin gerektirdiği ve TSK'nın ihtiyaç duyduğu erbaş ve er sayısı dikkate alınarak bedelli askerlikte yaş sınırı 31 Aralık 1993 tarihi de dahil bu tarihten önce doğanlar olarak belirlendi. 
Teklife göre, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte, her ne sebeple olursa olsun askerlik yapmayıp 31 Aralık 1993 tarihinden önce doğan, bedelli askerlikten yararlanmak isteyen yükümlüler, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde askerlik şubelerine veya yurt dışı temsilciliklerine başvuracak. 

Askerlik hizmetini yerine getirmiş sayılmaları için başvurularda 15 bin Türk lirası veya Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuruna göre ödeme tarihindeki karşılığı kadar konvertibl yabancı ülke parasını bir defada ödemeleri ve 21 gün temel askerlik eğitimini yerine getirmeleri gerekecek.

DÜZENLEMEDEN YARARLANACAKLAR

Her ne sebeple olursa olsun daha önce bedelli veya dövizli askerlik hizmeti kapsamından çıkarılanlardan yaş şartını taşıyanlar ile yaş şartı aranmaksızın ve temel askerlik eğitimine tabi olmaksızın, maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce sağlık nedeniyle haklarında verilen askerliğe elverişli olmadıklarına dair kararlardan dolayı askerlikten muaf tutulanlar bedelli askerlik uygulamasından yararlanabilecek.

AYLIKSIZ VEYA ÜCRETSİZ İZİNLİ OLACAK

Bu madde hükümlerinden yararlananlar temel askerlik eğitimi süresince çalıştıkları iş yeri, kurum ve kuruluşlar tarafından aylıksız veya ücretsiz izinli olacak. 

Bu uygulama kapsamında tahsil edilen tutarlar, genel bütçeye gelir kaydedilmek üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı merkez muhasebe birimi hesabına yatırılacak.

Yatırılan bu tutarlar karşılığı Savunma Sanayii Destekleme Fonu'na aktarılmak üzere Hazine ve Maliye Bakanlığı bütçesine ödenek eklemeye Cumhurbaşkanı yetkili olacak.

Bu düzenleme hükümlerinden yararlanan yükümlüler hakkında saklı, yoklama kaçağı ve bakayadan dolayı idari ve adli soruşturma ve kovuşturma yapılmayacak, başlatılanlar sona erdirilecek. Bu suçlara ilişkin kesinleşmiş idari para cezaları tahsil edilmeyecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR10 YORUM

  • Misafir 23 Temmuz 2018 20:53 Kim gelip size iki bin euro verecek manyakmisiniz siz?

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