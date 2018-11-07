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Koeman sert çıktı: 'Görüntüler yalan söylemez'

Koeman sert çıktı: 'Görüntüler yalan söylemez'

Fenerbahçe'de Cocu'dan sonra göreve gelen Erwin Koeman, Anderlecht ile oynanacak maç öncesinde düzenlenen basın toplantısında sert çıktı. Hollandalı teknik adam derbiyle ilgili şaşırtıcı sözler söyledi.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 21:26 - Güncelleme: 07-11-2018 21:26

UEFA Avrupa Ligi D Grubu dördüncü maçında Fenerbahçe, yarın Belçika temsilcisi Anderlecht ile mücadele edecek. Karşılaşma öncesi Ülker Stadyumu'nda düzenlenen basın toplantısında Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman ile futbolculardan Andre Ayew açıklamalarda bulundu. 

Erwin Koeman, ''Evinizde oynuyorsanız kazanmaya ihtiyacınız vardır. Rakibimiz de galibiyete ihtiyacı olarak geliyor buraya. Geçtiğimiz cumayla ilgili memnuniyet duyuyorum ama önemli olan bir sonraki maçınızdır. Bu konuda inancım tam ama bunu sahada göstermek istiyoruz" dedi. 

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''GÖRÜNTÜLER YALAN SÖYLEMEZ''

Galatasaray ile oynanan derbi maç hakkında konuşan Koeman, ''Cuma günü de söyledim. Maç sonunda gördüklerimden dolayı mutlu değilim. Ama görüntüler yalan söylemez. Anlamadığım durumlar var. Soldado, Belhanda tarafından saldırıya uğruyor, Belhanda sarı kart, Soldado kırmızı kart görüyor. Ayrıca Yiğithan, Serdar Aziz tarafından itiliyor. Ayrıca Serdar Aziz, Yiğithan'a yumruk atıyor. Görüntüler yalan söylemez" diye konuştu.

''FENERBAHÇE MİLLİ MAÇ ARASINDA KARARINI ALACAKTIR''

Koeman, sarı lacivertli kulüpteki teknik direktörlük konusu ile ilgili olarak, ''Benim için bu konu son derece açık. Önümüzde bizi bekleyen 2 maç var. Birisi yarın ve diğeri pazar günü. Chris ile benim için en önemli konu bu 2 maça iyi şekilde hazırlanmak. Daha sonra milli maç arası olacak. Bana göre Fenerbahçe bu dönemde kararını alacaktır. Benim için en önemlisi bu 2 maç, bu sorunun cevabını daha sonra hepimiz göreceğiz" diye konuştu. 

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''KAFAMDAKİ İDEAL DİZİLİŞİ EĞER BURADA KALIRSAM SÖYLEYECEĞİM''

Takımı nasıl oynatacağı yönünde de konuşan Koeman, şu ifadeleri kullandı:

''Kafamdaki ideal dizilişi eğer burada kalırsam söyleyeceğim. Birçok farklı sistemde oynayabilirsiniz ama oyunculara bakarak buna uyan sistemi yaparsınız. Geçmişte ne olduğuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Phillip de şanssız maçlar yaşadı. Geçtiğimiz Cuma günü 4'lü savunmayla oynadık ve iyi bir sonuç verdi. Kadromuzda normalde 3 forvet var ve oyuncular için hangi sistem daha iyidir, buna karar vermek istiyoruz. Ben yarın ne yapacağımızı ve ne yapmak istediğimizi biliyorum. Ama yarın herkes bunu görecek."

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Takımı nasıl oynatacağı yönünde de konuşan Erwin Koeman, “Kafamdaki ideal dizilişi eğer burada kalırsam söyleyeceğim. Birçok farklı sistemde oynayabilirsiniz ama oyunculara bakarak buna uyan sistemi yaparsınız. Geçmişte ne olduğuyla ilgili konuşmak istemiyorum. Phillip de şanssız maçlar yaşadı. Geçtiğimiz Cuma günü 4’lü savunmayla oynadık ve iyi bir sonuç verdi. Kadromuzda normalde 3 forvet var ve oyuncular için hangi sistem daha iyidir, buna karar vermek istiyoruz. Ben yarın ne yapacağımızı ve ne yapmak istediğimizi biliyorum. Ama yarın herkes bunu görecek” diyerek sözlerini tamamladı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 07 Kasım 2018 21:52 tam bi fenerli olmuş. bir kez delikanlı olun beeeee. tüm pisliği başlatan jeilson denen mahlukattı agzına alan fener ve yalakalarından bir tane yok

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