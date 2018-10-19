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Kocaeli’de korkunç olay! İşçinin kafasına saplandı

Kocaeli’de korkunç olay! İşçinin kafasına saplandı

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bir fabrikada korkunç bir olay yaşandı. Patlayan taş kesme makinesından çıkan parçalar orada bulunan bir işçinin feci şekilde can vermesine neden oldu.

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Eklenme Tarihi: 19-10-2018 17:40 - Güncelleme: 19-10-2018 17:40

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde faaliyet gösteren bir döküm fabrikasında taş kesme makinesinin patlaması sonucu başına parçalar saplanan işçi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. 

Olay Gebze Cumhuriyet Mahallesi İstanbul Caddesi üzerinde bulunan bir döküm fabrikasında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sabah saatlerinde çalışmaya başlayan Nail Özhan(50) adlı şahsın, çalıştırdığı taş kesme makinesi bir anda patladı. Patlama ile başına parçalar saplanan Nail Özhan, ağır yaralandı. 

Diğer çalışanların haber vermesi üzerine olay yerine gelen ambulansla Fatih Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Özhan buradan özel bir hastaneye sevk edildi. Hastanede tedavi altına alınan Nail Özhan yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Ucuz Hayat 19 Ekim 2018 17:56 Garibim ulkemizin insanlari emeklilikten sonra bike ucuz hayat sartlarinda evini cocuklarini torunlarini gecindirmek icin calismak zorunda kaliyor. Ne olsaydi da su guzelim ulkemizde ekonomik sartlar iyi olsaydi. Yazik degil mi bu rahmetliye. Benim babam da emekli oldu ama hala calisiyor. calismak zorunda hersey zamlanmis Nasil calismasin

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