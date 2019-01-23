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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne silahlı saldırı!

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne silahlı saldırı!

KOCAELİ Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu ile görüşmek isteyen bir şahıs, belediye binasına defalarca ateş etti. Ekipler tarafından sakinleştirilen şahıs gözaltına alındı.

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Eklenme Tarihi: 23-01-2019 17:54 - Güncelleme: 23-01-2019 17:56

KOCAELİ İzmir'te 3 yıldır işsiz olduğu öğrenilen Hızır K., Kocaeli Büyükşehir Belediyesi binasını kurşunladı. Belediye binasına 5 el ateş eden, ardından tabancayı başına dayayarak intihar girişiminde bulunan Hızır K., gözaltına alındı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi hizmet binası otoparkına öğle saatlerinde gelen Hızır K., tabancasını çıkartarak, Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun makamının bulunduğu 5'inci kata doğru ateş açtı. Camların kırıldığı saldırıda, şans eseri yaralanan olmadı. Özel güvenlik görevlilerinin müdahale etmek istediği Hızır K., tabancayı başına dayayarak intihar girişimde bulundu. Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin ikna çabaları sonunda Hızır K., teslim oldu.

3 çocuk babası Hızır K.'nin 3 yıldır işsiz olduğu, girdiği bunalım nedeniyle olayı gerçekleştirdiği öğrenildi. Hızır K.'nin zaman zaman belediyeye gelerek iş istediği de belirtildi.

Olay sırasında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı İbrahim Karaosmanoğlu'nun Türk Dünyası Belediyeler Birliği Başkanı olması nedeniyle İstanbul'da düzenlenen toplantıda olduğu öğrenildi.

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