Kocaeli akşam ezanı kaçta-2018 imsakiye ve imsak vakti tablosu

KOCAELİ akşam ezanı kaçta okunuyor, imsak vakti ne zaman soruları Mübarek 3 ayları oruç tutarak karşılamak isteyen müslümanlar tarafından merak edilmeye başladı.Her gününde farklı bir fazileti olan Recep ayında kaç gün ve ne zaman oruç tutulmalı sorununs cevabını ise İmam Kurtibi şöyle veriyor; Perşembe ve cumayı beraber tutmak uygun olur. Sadece bir gün oruç tutma imkânımız varsa, sadece perşembeyi tutabiliriz.

Peki 20 Mart Salı Kocaeli için imsak vakti ne zaman, akşam ezanı kaçta okunuyor Diyanet İşleri Başkanlığı Kocaeli ezan saatleri ve Kocaeli imsakiye tablosu haberimizde.

3 AYLAR ORUCU İSLAM'DA VAR MI: 3 aylar orucu var mıdır, İslam'da 3 ayları karşılama orucu tutulur mu, farz mı, Hz. Muhammed 3 aylarda oruç tutar mıydı, kaç gün tutardı soruları aranmaya başladı. İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Hazreti Muhammed, Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.

Peki üç ayların ilk kandili olan Regaib Kandili'nin fazileti ve önemi nedir? Regaip Kandili duası ve namazı ile birlikte kandilin önemini internethaber.com sitesi sizin için hazırladı.

Üç aylar içinde yer alan Regaib Kandili 22 Mart 2018 Perşembe gecesine denk geliyor. Regaib Kandilinin manası özeldir. Regaib kelime anlamı olarak 'Pek çok ihsan' anlamına gelir. Regaip Kandili fazileti ve ihsanı bol bir gecedir.

REGAİP KANDİLİ 2018 NE ZAMAN: Recep ayının ilk perşembesini cumaya bağlayan gece Regaip Kandilidir. Bu yıl da 22 Mart Perşembe gecesi kandil.

REGAİB NE DEMEK FAZİLETİ NEDİR: Regaib, "pek çok ihsan" manasına gelen "Ragibe" kelimesinin çoğuludur. Bu gecede Cenab-ı Hakk engin rahmetiyle tecelli edip sonsuz mağfiretiyle muamelede bulunduğu için geceye bu isim verilmiştir. Regaip kandili ihsan gecesidir ve fazileti de bundan gelir.

Peki Regaib Kandili'nde nasıl ibadet etmeli. Regaib Kandili gecesinde hangi namazlar kılınmalı?

REGAİB KANDİLİ NAMAZI KAÇ REKAT NASIL KILINIR: Regaip Kandili gecesi namaz kılıp dua ederek geçirmek gerekir. Regaib kandili gecesinde kılınacak namaz 12 rek'attir.

Regaip Kandili namazının 12 rekat kılınışı ve duası şöyledir:

Her rek'atta fatihadan sonra üç kadir suresi ile 12 adette ihlas suresi okunur. Her iki rek'atta bir selam verilerek 12 rek'at tamamlanır. On ikinci rek'at kılınıp selam verildikten sonra yerinden kalkmadan yetmiş kere ' Allahumme salli ala Muhammedinin nebiyyil ummiyyi ve ala alihi' denilir. Sonra secdeye varılır. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' denir.

Sonra secdeden kalkılarak ettahiyyatta oturulur. Ve yetmiş kere 'Rabbiğfir ve erham ve tecavez ta'lemü' dedikten sonra tekrar secde edilir. Secdede yetmiş kere ' subbuhun kuddusun Rabb-ul melaiketi verruhi' dedikten sonra, isteklerimizi alemlerin Rabbine arz edilir.

Regâib namazını cemaatle kılmak bid'attir. Zaten terâvihten başka hiçbir nâfile namaz cemaatle kılınmaz.

ÜÇ AYLARIN İLKİ RECEP AYI: Üç ayların ilki olan Recep, "yüceltilmiş, içine ikramlar konulmuş ay" ve "hazırlanmak" manalarına gelmektedir.

ÜÇ AYLAR ORUCU VAR MI: İslâm’da zamanla kayıtlı oruç, sadece Ramazan’da vardır. Onun dışında “üç aylar” orucu diye bir oruç asıl kaynaklarımızda bulunmamaktadır. Müslüman, Recep ve Şaban aylarında çok oruç tutmalıdır ama onları tamamen oruçlu geçirmek diye bir husus kitaplarda yer almaz. Hazreti Muhammed, Hz. Âişe’nin ifadesine göre Ramazan’dan başka hiçbir ayı bütünüyle oruçlu olarak geçirmemiştir. Ramazan’dan sonra en çok oruç tuttuğu ay ise Şaban ayıdır.