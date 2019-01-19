  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. EKONOMİ
  6. DÜNYA
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu

KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Mustafa Akıncı'nın, Rum Sosyal Reform Birliği (OPEK) üyelerini kabulünde KKTC ve Türkiye bayrağının olmaması, muhalefetin tepkisine neden oldu. Akıncı, eleştirileri ucuz siyaset olarak niteledi.

PAYLAŞ tw fb
Eklenme Tarihi: 19-01-2019 10:11 - Güncelleme: 19-01-2019 10:11

Muhalefetin sert tepki gösterdiği tartışma, KKTC Cumhurbaşkanlığı Basın Bürosu'nun, Akıncı'nın OPEK üyelerini kabulüne yönelik yaptığı açıklama ve paylaştığı fotoğraf ile başladı. Açıklamada, OPEK temsilcilerine Kıbrıs sorunu konusunda, içinde bulunulan durum ve özellikle siyasi eşitliğin Kıbrıslı Türkler açısından vazgeçilmez ilke olduğu konusunun etraflıca izah edildiği kaydedildi. Basına yansıyan fotoğrafta ise Akıncı'nın arkasında yer alan KKTC ve Türk bayrağının olmadığı görüldü.

'SAYIN AKINCI MAKAMINA YAKIŞANI YAPMALI VE İSTİFA ETMELİ'
Yeniden Doğuş Partisi Genel Başkanı Erhan Arıklı, "Sayın Akıncı makamına yakışanı yapmalı ve istifa etmeli. Bayraklardan neden çekiniyor. O bayraklar sayesinde Cumhurbaşkanlığı makamında oturduğunu unuttu mu? Bundan sonra aday olmayı düşündüğü 2020 Cumhurbaşkanlığı'na nasıl aday olacaktır" diye konuştu.

AKINCI: BAYRAK ÜSTÜNDEN UCUZ SİYASET ALIŞKANLIĞI HALA BİTMEDİ
KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
"Bayrak üstünden ucuz siyaset alışkanlığı hala bitmedi. Neymiş, Rum derneği ziyaretimize geldiği için bayraklar salondan çıkarılmış... Bir kaç gün önce Spehar geldiğinde de yoktu. BM Genel Sekreterinin Kıbrıs geçici özel temsilcisi Lute geldiğinde de. Onu görmediniz mi? AB komisyonu Başkanı Junker, AP Başkanı Shultz ve daha bir çok yabancı dışişleri bakanı, devlet adamı geldiğinde de. Ve bu durum yeni değil, benden önce de hep böyle oldu. Cumhurbaşkanlığı'nda bina girişinde sabit direklerde bayraklarımız var, her geleni karşılayan. Bir de bina içinde seyyar olanlar var. Toplantının niteliğine göre davranılır ve yabancılarla görüşülecek mekanlarda sembol empozesi yapılmaz öteden beri. Gelenlere düşüncelerimizi anlatmayı tercih ederiz. Tekrar ediyorum; bu hep böyle oldu. Yabancı devlet adamlarının Rum engelini aşabildikleri oranda geldikleri tek yer de Cumhurbaşkanlığı. Resmen tanımasalar da. Yabancı devlet yetkilileri ve büyükelçiler dışında makamımıza gelmek cesaretini gösteren az sayıda Rum örgütüne de aynı şekilde davranmak, onlar talep etmeseler de, doğru bir yaklaşımdır. Bu konuyu saldırı vesilesi yapanların belirttiklerimi bilmediklerini düşünmüyorum. Bilerek yapıyorlar. Ama halkımızın gerçeği bilmesinin gerekli olduğu inancıyla bu paylaşımı yapmayı gerekli gördüm."

PAYLAŞ tw fb
Kaynak : DHA

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'nın paylaştığı fotoğraf olay oldu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
YEMEKTEYİZ
SEN ANLAT KARADENİZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
KİM MİLYONER OLMAK İSTER
GELİNİM MUTFAKTA
İMSAKİYE
BAYRAM NAMAZI
SURVİVOR
ÇOCUKLAR DUYMASIN DİZİSİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ELİMİ BIRAKMA
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
ERKENCİ KUŞ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Ekonomi
  6. Dünya
  7. Sağlık
  8. Seçim
  9. Milli Piyango
  10. Magazin
  11. Eğitim
  12. Son Dakika
  13. Yaşam
  14. Bilim-Teknoloji
  15. Çalışma Hayatı
  16. Emlak
  17. Kültür Ve Sanat
  18. Ramazan
  19. Yerel
  20. Medya
  21. Galatasaray
  22. Otomobil
  23. Beşiktaş
  24. Röportaj
  25. Yazarlar
  26. Hava Durumu
  27. Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2019 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro