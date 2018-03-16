KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı'dan TCG Büyükada'ya ziyaret

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Akıncı, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım ve beraberindeki heyetle 13 Mart'ta, Gazimağusa Limanı'na ziyarette bulunan gemide incelemelerde bulundu.
Ziyaret kapsamında Kıbrıs Türklerinin bağımsızlık mücadelesi olan Kıbrıs Barış Harekatı'na katılan 10 mücahit ve 3 gazi ile bir şehit ailesi de TCG Büyükada'da ağırlandı.
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