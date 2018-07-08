Kızılay Başkanı'ndan tren kazasıyla ilgili önemli uyarı!

Kızılay Başkanı Dr. Kerem Kınık, tren faciasının ardından katıldığı televizyon programında önemli açıklamalar yaptı.

Kınık'ın açıklamaları şöyle:

"Kaza kırım bölgesindeki arkadaşlarımızın bahsettiği teknik sebepler nedeniyle vagonun raydan çıkması neticesinde oluşmuş olan bir tren kazası. Bölgede Sağlık Bakanlığı ekiplerimiz hem karadan hem havadan yaralı tahliyelere devam ediyorlar. Tahliyeler tamamlandı ama arama kurtarma ekipleri olası yeni yaralıların tahliyelerine devam etmek için sahada bekliyorlar. Biz de yaralı sayısı, kan ihtiyacını öngörerek hemen Avrupa Bölge Kan Merkezimizden kan sevkıyatlarını olası hastanelere yönlendirdik.

"HASTANELERDE DURUM STABİL"

Çorlu Devlet Hastanemizde 126, Namık Kemal'da 146, Tekirdağ Devlet'te 187, Sadi Konuk'ta 129 ünite kanımız var. Şu an itibariyle kan ihtiyacı bulunmuyor. Ama vatandaşlarımız, Çorlu'daki Silivri'deki Tekirdağ'daki kan merkezlerimizi açtık. Kan bağışında bulunmak isteyen vatandaşlarımız buraya gelebilirler ama şu an için hastanelerdeki durum stabil.

"YARALILARIN GİRİŞİ-ÇIKIŞI ENGELLENİYOR"

Çorlu Belediye Başkanlığımız bir kan ihtiyacında bulunmuş ama bu konudaki duyuruları yetkili kurullara bıraksınlar. Kızılay, AFAD ve Valilik ve Sağlık Bakanlığımız bu konularla alakalı duyuruları yaparlar. Vatandaşlarımız hastanelere gittiklerinde, hastanelerdeki acil servislerin yolları ve önleri bu anlamda bloklanıyor. Ve yaralıların girişi çıkışı engelleniyor. Dolayısıyla kan bağışları hastanelerde yapılmıyor.

"LÜTFEN YETKİLİ KURUMLAR DİNLENSİN"

Kan ihtiyacı olduğu iddia edilerek hastaneye yönlendirilen vatandaşlarımız, nakledilen hastalarımızın erişimlerinde sıkıntı oluşturuyorlar. Lütfen yetkili kurumlar dinlensin. Sosyal medya gibi yerlerde bilgi kirliliğine de bu şekilde mani oluruz. Şu an kan ihtiyaçları karşılanmış durumda. Arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor.

ARAMA ÇALIŞMALARINDA SON DURUM

Bu sıcak bölgenin olduğu bölge güvenlik nedeniyle çembere alınır. Sadece ekipler içeride çalışır. Bu ekipler triyaj yaparlar, yaralıları tıbbi bakım ihtiyaçlarına göre sınıflandırırlar ve tahliye ederler. Bu sırada kimlik tespitleri yapılır. Vefat etmiş, yaralanmış ve kayıplarla ilgili hususlar valilikteki kriz masasında vatandaşlarımızla paylaşılır. Bu bilgiler toplanmak üzere, yakın zamanda açıklanacağını düşünüyorum. Ama halen vagonlar kaldırılmaya ve içerisindeki ve altındaki, olası yaralı ve can kayıplarıyla ilgili arama kurtarma faaliyetleri devam ediyor."