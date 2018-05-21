Kıymalı Mantar Dolması nasıl yapılır?

Sofralarınıza lezzet katacak minik atıştırmalıklar ile Bolu Gazella Resort & Spa baş aşçısı Ümit Yavuz tarifini cevapla.tv izleyicileri için paylaştı.

Kıymalı Mantar Dolması Malzemeler: 7-8 adet iri mantar, 100 gr kıyma, 1 adet küçük boy soğan, 1 adet biber, 1 adet domates, tuz, karabiber, pul biber, 1 yemek kaşığı salça, kaşar peyniri rendesi

Kıymalı Mantar Dolması Yapılışı: Mantarların saplarını kopararak İçlerine elinizle azar azar tuz sürün. Fırın tepsisine koyarak 20 dakika 175 derecede pişirin. Mantarlar sulanacağından tepsiye su veya yağ koymayın. Mantarların içindeki suyu ister için (çok lezzetli) ister dökün. Kürdan batırarak piştiğini kontrol edin. Soğanları doğrayın ve az miktarda yağ ile soteleyin. İçine biberleri koyup sotelemeye devam edin. Kıymayı, domatesi, tuzunu ve baharatları ekleyin. Soteleme işi bitince mantarların içine hazırladığınız harcı doldurun. Üstüne rendelenmiş kaşar peynirini koyun. Salçayı çok az su ile sulandırın ve mantarların üzerine dökün. 10 dakika daha kaşar peynirler eriyene kadar fırında tutun.

Afiyet olsun...