Kitapçık türüne göre AÖF soru cevap anahtarı bahar dönemi vize

Yurt genelinde belirlenen sınav merkezlerinde AÖF bahar dönemi vize sınavları 14-15 Nisan'da gerçekleştirildi. Yıl içinde 4 kez yapılan AÖF sınavlarının ilki, bahar dönemi vize sınavları oturumlar sona erdi. Şimdi gözler AÖF soru cevaplarının açıklanacağı tarihe çevrildi. Anadolu Üniversitesi resmi sitesinde bu konu hakkında net bir açıklama henüz yok ama daha önceki sınav soru cevaplarını 5 iş günü içinde açıklayan Anadolu Üniversitesi'nin bahar dönemi vize sonuçlarını bu hafta içinde öğrencilerin erişime açması bekleniyor. AÖF kitapçık türüne göre soru cevap anahtarı açıklandığı anda haberimizde olacak.

AÖF SINAV SORU CEVAPLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK: Sınav Soru ve Cevapları ile Sınav Sonuçlarının İnternette Yayımlanması

Öğrenciler, ilgili dönem ve ya geçmiş dönemlere ait sınavlarınsoru ve cevaplarına ekampus.anadolu.edu.tradresinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriylegiriş yaparak ulaşabilirler. Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde açıklanmakta olup öğrencilerin adreslerine ayrıca postalanmamaktadır.

Sınav sonuçları aof.anadolu.edu.trw eb sayfası öğrenci otomasyonundan öğrenilebilir.

AÖF NOT HESAPLAMA 2018: Açıköğretim Fakültesi not hesaplama robotu aksam.com.tr'de. Güz dönemi sınavlarını geride bırakan adaylar, AÖF not hesaplama robotu ve ders geçme notu bilgilerine nasıl ulaşırım? sorularının cevabını arıyor. Açıköğretimde kredili sisteme geçilmesi, 2016 -2017 yılından itibaren 4 yanlışın 1 doğruyu götürecek olması ile birlikte bir çok öğrencinin sınavdan alacağı puanlarda düşüş olacak.

Çan eğrisi sistemi nedeniyle öğrencilerin aldığı ham puanların haricinde standart sapma etkisi ile fakülte sisteminden ekstra artı ya da eksi puanlar gelmektedir. Dolayısıyla aşağıdaki sistemde yapılan puan hesaplaması ham puanlar üzerinden yapılmakta ve yaklaşık geçme notunu vermektedir. Şartlı olarak belirtilen derslerden (DD, DC, CD ) geçmek için Genel not ortalamanızın ( Şimdiye kadar aldığınız tüm notları ortalaması) 2,00 ve üzerinde olmalıdır. Genel not ortalamanız 2,00’ın altında ise şartlı geçen dersleri tekrar almanız gerekir. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültesi öğrencilerinin sınav soruları ve cevap anahtarları sınavın yapıldığı günü takip eden üç iş günü içerisinde Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sisteminden yayınlanmaktadır. sinav.eogrenme.anadolu.edu.tr adresinden Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sınav Yayınlama Sistemine erişebilirsiniz.

AÖF NOT HESAPLAMA NASIL YAPILIR: AÖF öğrencilerinin sınıf geçmeleri için özellikle yıl sonu ortalamasının 2,00 ve üzeri olmasını unutmamaları gerekir. AÖF not hesaplama çok kolay yapılan bir işlemdir. Ancak bu yıl AÖF not hesaplama biraz zorlaştırıldı. Alışık olmadığımız bir hesaplama sistemi olduğu için kafamız biraz karışabilir. Açıköğretim Fakültesi'nde Vize sınavının %30'u, final sınavının ise %70'i baz alınmaktadır.

Örnek:

Vize Notu: 60 (60x0.30) = 18

Final Notu: 80 (80x0.70) = 56

Toplam: 74'tür. Bu not dersten alınan başarı notudur.