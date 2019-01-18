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Kış aylarında bu hastalığın riski yüzde 40 artıyor!

Kış aylarında bu hastalığın riski yüzde 40 artıyor!

Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Ayhan Müdüroğlu, soğuk kış aylarında kalp krizi vakalarının yüzde 30 arttığını söyleyerek uyarılarda bulundu.

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Eklenme Tarihi: 18-01-2019 15:33 - Güncelleme: 18-01-2019 15:33

Vücut ısısının 36-37 derece civarında olduğunu belirten Müdüroğlu, bu ısının 35 derecelere inmesine hipotermi dendiğini söyledi. Müdüroğlu, “Ortam ısısının 10 derecenin altına indiği durumlarda ise hipotermi riski artıyor. Bu riski artıran pek çok sebep vardır. Zatürre, böbrek yetmezliği ve benzeri hastalıkları olanlarda ise hipotermi riski daha yüksektir. Isının yüzde 30’u baş-boyun bölgesinden kaybedilmektedir. Bunun için baş-boyun bölgesi iyi korunması gerekmektedir” şeklinde konuştu.

Isı kaybedildiğinde vücutta bir takım değişiklikler oluştuğuna değinen Müdüroğlu, “Bununla birlikte stres hormonları da artmaya başlar. Artan stres hormonları da nabzın hızlanmasına ve tansiyonun yükselmesine sebep olur. Bunlar da kalbin iş yükünün artmasıyla oksijen ve besinlerin daha çabuk tükenmesine yol açar. Soğukla birlikte damarların kasılması, stres hormonlarının artması ve kanın akışının azalması kalp krizi riskini tetikler” şeklinde konuştu.

Kalp krizinin sebebi nedir?
Kalp krizinin sebebi, vücuda oksijen ve besin sunumunun azalması veya ihtiyacın artmasına bağlı olduğunu belirten Müdüroğlu, “Soğuk havalar, bu dengeyi daha da bozmaktadır. Bunun gibi sebeplerden dolayı da yüzde 30 kalp krizi rahatsızlıkları kış aylarında artmaktadır. Soğuk havalarda, bere, kaşkol, eldiven giyilmeli, tek kat kazak yerine ise kat kat ince kıyafetlerin tercih edilmeli. Kat kat giyindiğimizde içeride biriken hava dışarı çıkmaz iken, dışarıdan gelen soğuk havayı da engellemektedir. Yağmurluk ve rüzgarlık kullanılması önemlidir” diye uyardı.

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