Kırşehir Valisi Necati Şentürk'ten ilginç veda elinde zülfikar kılıcı...

Geçtiğimiz cumartesi günü 18 Mart Çanakkale Zaferi etkinlikleri kapsamında Kırşehir’den 20 otobüsle birlikte 1000 öğrenci Çanakkale’ye hareket etti.
Kanal D'nin haberine göre, Kırşehir Valiliği önünde gerçekleştirilen uğurlama töreninde Kırşehir Valisi Necati Şentürk, Valilikte bulunan balkondan öğrencilere hitapta bulundu.
ELİNDE KILIÇ BAŞINDA KALPAK: Başında ay yıldız motifli kalpak bulunan Şentürk’ün Zülfikar Kılıcı ve tekbirlerle öğrencileri selamlaması dikkat çekti. YAŞ HADDİNDEN EMEKLİYE AYRILDI
Kırşehir Valisi Şentürk, yaş haddi nedeniyle emekliye ayrılma talebinde bulundu. Talebi kabul edilen Şentürk, dün itibarıyla emekliye ayrıldı.
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