Kırşehir Valisi Necati Şentürk kimdir elinde niye kılıç var

Kırşehir Valisi Necati Şentürk elinde kılıç ve başında ay yıldızlı kalpakla görevinin son gününde ilginç görüntülere imza attı. Peki Necati Şentürk kimdir işte hakkında tüm bilinmeyenler...

NECATİ ŞENTÜRK KİMDİR?: Necati Şentürk 1953 yılında Erzincan’da doğdu. Kemah İlçesi nüfusuna kayıtlı olup İlköğrenimini İliç 23 Nisan İlkokulu’nda, orta öğrenimini Kemah Ortaokulu ve Seyda Fırat Ortaokulu’nda, lise öğrenimini ise Erzincan Lisesi’nde tamamladı. 1 yıl Ankara Hukuk Fakültesi’nde okudu, daha sonra Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi’ne geçti. Bu Fakülte’nin Siyaset ve İdare Bölümünden 1975-76 öğretim yılında mezun oldu. 1976 yılında İçişleri Bakanlığı’nca açılan Kaymakamlık sınavını kazanarak 1977’de Erzurum Valiliği’nde Kaymakam adayı olarak staja başladı. Erzurum Aşkale ve Tekman Kaymakam vekilliklerinde bulundu. 1979’da Kaymakamlık kursunu bitirerek asil kaymakam olarak Amasya Taşova ilçesine atandı. 12 Eylül 1980’den sonra aynı ilçede (Taşova) kaymakamlık ile birlikte İlçe Belediye Başkanlığı görevini de yürüttü.

Vatani görevini 1981’de Polatlı Top ve Füze Okulu’nda tamamladı. Askerlik dönüşünde eski görev yeri olan Taşova’da hem kaymakam olarak hem de ilçe belediye başkanı olarak görev yaptı. 1983 Yılı Eylül ayında altıncı sınıf hizmetini yapmak üzere Mardin Ömerli Kaymakamlığı’na atandı. Buradaki görevini tamamlayınca 1985 yılında Ankara Haymana Kaymakamlığına atandı. Bu görevdeyken 1986 Yılında 9 ay süreyle Devlet Lisan Okulu’nda İngilizce eğitimi aldı ve kursu pekiyi derece ile bitirdi.

1987 yılında bilgi ve görgüsünü artırmak üzere 1 yıl süreyle İngiltere’ye gönderildi. Buradaki eğitimini de başarıyla tamamlayarak 2 başarı sertifikasıyla ülkesine döndü ve yeniden Haymana Kaymakamlığı’nda göreve başladı. Bu ilçede 4 yıl görev yaptıktan sonra, 1989 Yılında Ankara Elmadağ Kaymakamlığı’na atandı. Elmadağ’daki 4 yıllık hizmetinden sonra başarılı sicilleri nedeniyle 1993 yılında İstanbul Eyüp Kaymakamlığı’na atanan Şentürk, Eyüp’ten sonra 1997 yılında İstanbul Kağıthane Kaymakamlığı’na atandı. 1998 Yılında ise Edirne Valiliği Kapıkule Mülki İdare Amiri olarak görev yaptı. Edirne Vali Yardımcılığı görevini ifa ederken 2003 yılının Mayıs ayında İstanbul Vali Yardımcılığı görevine getirildi. 4,5 yıl başarılı bir şekilde İstanbul Vali Yardımcılığı görevini ifa eden Şentürk, 19.09.2007 tarih ve 2007/12604 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Siirt Valiliği’ne atanmıştır.

2010 -2012 yıllarında Yozgat Valiliği yapan Sayın Necati ŞENTÜRK, 15 Eylül 2014 tarih ve 2014/6780 Sayılı Bakanlar Kurulu kararıyla Kırşehir Valiliğine atanmıştır.