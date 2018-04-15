Kırmızı listedeki terörist Kuzey Irak'ta öldürüldü!

iş bilmez 15 Nisan 2018 11:27 türkiyenin kurulduğu günden beri en büyük sorunu alt yapıdır devlet alt yapıyı ak parti iktidarında yapmaya başladı bunu durdurmak zaten türkiye nin üretim yapamayacak durumda olmasını sağlamak türkiye ye en büyük kötülüğü yapmaktır