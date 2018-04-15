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Kırmızı listedeki terörist Kuzey Irak'ta öldürüldü!

Kırmızı listedeki terörist Kuzey Irak'ta öldürüldü!

Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk-Kani Rash bölgesindeki terör örgütü hedeflerine hava harekatı düzenlendi. Hava harekâtında kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı öldürüldü.

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Eklenme Tarihi: 15-04-2018 11:00 - Güncelleme: 15-04-2018 11:00

TSK'dan yapılan açıklamada, "Irak kuzeyi Hakurk-Kani Rash bölgesinde 21 Mart 2018 tarihinde icra edilen hava harekâtı neticesinde kırmızı listede yer alan sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli Agiri Mazlum Pirdoğan kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiği tespit edilmiştir" denildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde bulunan Hakurk-Kani Rash bölgesindeki terör örgütü hedeflerine 21 Mart'ta hava harekatı düzenlendiği hatırlatıldı.

Açıklamada, hava harekatında, "Aranan Terörist" listesinin kırmızı kategorisinde yer alan PKK'nın sözde Hakurk eyaleti yürütmesinde görevli "Agiri Mazlum Pirdoğan" kod adlı Birdal Burhanlı'nın etkisiz hale getirildiğinin tespit edildiği belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • iş bilmez 15 Nisan 2018 11:27 türkiyenin kurulduğu günden beri en büyük sorunu alt yapıdır devlet alt yapıyı ak parti iktidarında yapmaya başladı bunu durdurmak zaten türkiye nin üretim yapamayacak durumda olmasını sağlamak türkiye ye en büyük kötülüğü yapmaktır

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