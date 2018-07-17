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Kırmızı ışıkta geçenler yandı! Sürücüler için kritik karar

Kırmızı ışıkta geçenler yandı! Sürücüler için kritik karar

Yargıtay'ın son kararıyla birlikte kırmızı ışıkta geçen ve kazaya sebep olan sürücünün manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.

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Eklenme Tarihi: 17-07-2018 10:38 - Güncelleme: 17-07-2018 10:38

Bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan kadına kırmızı ışıkta durmadan geçen otomobil çarptı. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan ebe, kırmızı ışıkta geçerek kendisini yaralayan sürücüden 10 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat talep etti.

Mahkeme, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı sürücünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti. Yargıtay'ın 'içtihat metni' niteliğindeki kararıyla, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet veren sürücülerin manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.

10 BİN TL MADDİ 75 BİN TL MANEVİ TAZMİNAT TALEP EDİLDİ
İHA'nın haberine göre, bir sağlık kuruluşunda ebe olarak görev yapan kadına kırmızı ışıkta durmadan geçen otomobil çarptı. Hayati tehlike kaydıyla hastaneye kaldırılan ebenin, kafatası, kalçası ve vücudunun çeşitli yerlerinde kırıklar ve kesikler olduğu tespit edildi. Bir dizi ameliyat geçiren genç sağlıkçı, kaza neticesinde 8 ay işine devam edemedi. 2. Asliye Hukuk Mahkemesi'ne dava açan ebe, kırmızı ışıkta geçerek kendisini yaralayan sürücüden 10 bin TL maddi, 75 bin TL manevi tazminat talep etti. Davacı, yargılama sırasında maddi tazminat talebinden feragat etti.

20 BİN TL TAZMİNAT ÖDEYECEK
Mahkemede savunma yapan davalı sürücü, kusurlu olmadığını, talep edilen manevi tazminatın çok yüksek olduğunu ileri sürerek davanın reddini istedi. Tarafları dinleyen mahkeme, alınan bilirkişi raporu ve tüm dosya kapsamına göre davalı sürücünün 20 bin TL manevi tazminat ödemesine hükmetti.

KIRMIZI IŞIKTA GEÇENLER DİKKAT!
Karar temyiz edildi. Dava dosyasını yeniden değerlendiren Yargıtay 17. Hukuk Dairesi, hükmün onanmasına karar verdi. Yargıtay'ın 'içtihat metni' niteliğindeki kararıyla, kırmızı ışıkta geçerek kazaya sebebiyet veren sürücülerin manevi tazminat ödemesinin önü açıldı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • ALİ 17 Temmuz 2018 10:58 MADDİ MANEVİ TAZMİNATLAR ÇOK GÖRECELİ.BENCE NET RAKAMLAR OLMALI VE YÜKSEK OLMALI...ALTINDAKİ ARABAYI EHLİYETİ HERŞEYİNİ ALACAKSIN Kİ BİDAHA BAŞKA CANLARI YAKMASIN.DOĞADAKİ AYIYA BİLE DAHA FAZLA SAYGI VAR İNSANA YOK MALESEF.

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