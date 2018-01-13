Kırklareli hava durumu meteoroloji kar alarmı verdi

KIRKLARELİ hava durumu raporu kar uyarısıyla geldi. Meteorolojinin tahminlerine göre haftasonu kar yağışı Türkiye'yi etkileyecek. Kırklareli de kar yağışı beklenen iller arasında. Pazar günü 42 ilde görülecek olan kar yağışı pazartesi günü de 35 ilde devam edecek. Salı günü ise kar yağışı yerini sisli ve güneşli bir havaya bırakacak.

Meteorolojinin pazar günü için kar yağışı uyarısı verdiği 42 il şu şekilde: Ankara, Edirne, Kırklareli, Balıkesir, Bursa, Bilecik, Kütahya, Eskişehir, Kırıkkale, Afyon, Bolu, Çankırı, Kastamonu, Bartın, Karabük, Konya, Çorum, Yozgat, Amasya, Tokat, Kırşehir, Nevşehir, Aksaray, Niğde, Karaman, Kayseri, Sivas, Gümüşhane, Bayburt, Erzincan, Tunceli, Erzurum, Bingöl, Muş, Bitlis, Van, Ağrı, Iğdır, Ardahan, Kars, Artvin ve Hakkari.

Kırıklareli için meteoroloji 5 günlük hava durumu tahmini yayınladı. Kar yağışı beklenen Kırklareli hava durumu şu şekilde;