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Kireçlenme neden meydana gelir tedavisi nasıldır?

Kireçlenme neden meydana gelir tedavisi nasıldır?

Sık rastlanılan rahatsızlıklardan biri olan ve genelde 40 yaş üstü kişilerde görülen kireçlenmenin ne olduğunu biliyor musunuz? Peki kireçlenme neden meydana gelir ve tedavisi nedir?

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Eklenme Tarihi: 08-11-2018 08:47 - Güncelleme: 08-11-2018 08:47

Kıkırdak kaybı problemi olan bu rahatsızlık genellikle 40 yaş ve üzeri kişilerde rastlanır. İki kemik yüzeyinin birleştiği noktadaki kıkırdak yapısı zayıfladıkça hareket etme olasılığı düşer bunun yanı sıra hareket sırasında şiddetli ağrılar yaşanır.

KİREÇLENMENİN NEDENLERİ NELERDİR?
- Vücuda giren enfeksiyonlu hücrelere karşı bağışıklığın zayıflaması bu hücrelerin kemiklere kadar yerleşmesi
- İki kemik arasındaki dokuların genetik veya bağışıklık bozukluğu sırasında kayba uğraması
- Kemiklere yerleşen iltihabın kalıcı olması
- Kalsiyum oranının kemiklerden çok kanda fazlalaşması

KİREÇLENME BELİRTİLERİ NELERDİR?
- En dikkat çeken belirtisi şiddetli eklem ağrılarıdır. Eklem ağrılarına bağlı gelişen hareket kısıtlılığı
- Eklemden tıkırtı ya da çıtırdı gibi seslerin gelesi
- Diz ve dirsek kısımlarında şişme gibi belirtilerle kendini gösterir

İbrahim Sarajoğlu'ndan kireçlenmeyi önleyen karışım
Bir su bardağı sıcak suyun içerisine yarım yemek kaşığı çınar yaprağı ekleyiniz. 2 dakika kısık ateşte kaynatıp ocaktan alınız. Ilık bir şekilde akşam yemeklerinden önce ve gece yatmadan önce tüketiniz. 3 saat ara ile tüketmeye dikkat ediniz. Bu karışım her defasında taze hazırlanmalıdır. Çünkü çınar yaprağı bekledikçe işlevini kaybeder. Ayrıca yüksek tansiyon hastaları tüketmemelidir.

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