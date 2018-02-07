  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. DÜNYA
  6. EKONOMİ
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kimdir bu Elif Sağlamyürek kocası bakın kimmiş

Kimdir bu Elif Sağlamyürek kocası bakın kimmiş

Elif Sağlamyürek kimdir, aslen nerelidir, kaç yaşındadır, kocası ne iş yapıyor soruları Sosyetik Ev Kadınları programının başlamasının ardından merak konusu oldu. Elif Sağlamyürek eşi hakkında çok fazla bilgi vermese de bir kızı var. Kendisine kahvenin ustası diyen Elif Sağlamyürek Bee Coffee’nin sahibi. Avakado ve ananas aşığı olan cemiyetin renkli ismi Elif Sağlamyürek bende botoks var ekranda da yaptıracağım diyerek dikkatleri üzerine çekti.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 07-02-2018 12:30 - Güncelleme: 07-02-2018 12:30

Elif Sağlamyürek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Elif Sağlamyürek'in eşi ne iş yapıyor mesleği ne soruları Sosyetik Ev Hanımları programı ile merak konusu oldu. Nişantaşı'nda lüks bir cafe sahibi olan Elif Sağlamyürek kendisine kahvenin ustası diyor. Elif Sağlamyürek'in eşi kim diye merak edenler ise Sağlamyürek'in eşi hakkında pek fazla bir bilgiye sahip olamıyor ama Elif Sağlamyürek'in herşeyden ayrı tuttuğu bir kızı var.

ELİF SAĞLAMYÜREK KİMDİR: Elif Sağlamyürek aslında Mimardır; ancak Cafe işletmecisi olunca kendisini Kahvenin Ustası olarak tanıtmıştır. Nişantaşı’nda bulunan ve genelde ünlülerin takıldığı Bee Coffee’nin sahibidir.

Elif Sağlamyürek, 15 Ekim Ankara doğumlu. Ankara'da büyüyen Sağlamyürek'in bir kızı vardır. Cemiyet hayatında dDostluklarının pek fazla olmadığını dile getiren Sağlamyürek, aşk kadını olduğunu söylemiştir. Ziraat Mühendisi bir babanın kızı olan Sağlamyürek, Mimar Sinan Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü kazanınca İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yerleştikten sonra bir mekanda sahne alan Sağlamyürek, Etiler'de bir villa showroom'u açtı. Davetler vererek cemiyet hayatına girdi

Alışverişte aktif olduğunu dile getiren Sağlamyürek, avokado ve ananas meyvelerini çok sevdiğini söylemiştir.

CUMARTESİ GECELERİ SAHNE ALIYOR: Le Baron sahnesinde cumartesi geceleri sahne almaktadır. Elif Sağlamyürek sosyetenin içinde olsa da son zamanlarda dışlanan ismi de olmuştur; Elif Sağlamyürek bir çok sosyete toplantısında artık yer alamamaktadır.

Elif Sağlamyürek’in sosyete ilk girişi Ünlülerin evlerini mimar olarak dekore etmesi ile başlamıştır; sonra cafe açan ve sosyeteyi buraya toplamayı başaran Elif Sağlamyürek son olarak sanat yönünü keşfetmiş ve sahnelere kadar çıkmıştır.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kimdir bu Elif Sağlamyürek kocası bakın kimmiş haberine yorum yapın

tw gp fb rs yukarıdaki hesaplarınızdan biri ile yorum yapabilirsiniz adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
SURVİVOR
TAŞERON İŞÇİLER
ON NUMARA
ASGARİ ÜCRET
15 TEMMUZ
O SES TÜRKİYE
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
BAHTİYAR ÖLMEZ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
Fİ Çİ DİZİSİ
MERYEM
VATANIM SENSİN
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
SÖZ
SEN ANLAT KARADENİZ
KALBİMDEKİ DENİZ DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Dünya
  6. Ekonomi
  7. Seçim
  8. Milli Piyango
  9. Ramazan
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Eğitim
  13. Son Dakika
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro
Reklamı Kapat