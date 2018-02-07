Kimdir bu Elif Sağlamyürek kocası bakın kimmiş

Elif Sağlamyürek kimdir, aslen nereli, kaç yaşında ve Elif Sağlamyürek'in eşi ne iş yapıyor mesleği ne soruları Sosyetik Ev Hanımları programı ile merak konusu oldu. Nişantaşı'nda lüks bir cafe sahibi olan Elif Sağlamyürek kendisine kahvenin ustası diyor. Elif Sağlamyürek'in eşi kim diye merak edenler ise Sağlamyürek'in eşi hakkında pek fazla bir bilgiye sahip olamıyor ama Elif Sağlamyürek'in herşeyden ayrı tuttuğu bir kızı var.

ELİF SAĞLAMYÜREK KİMDİR: Elif Sağlamyürek aslında Mimardır; ancak Cafe işletmecisi olunca kendisini Kahvenin Ustası olarak tanıtmıştır. Nişantaşı’nda bulunan ve genelde ünlülerin takıldığı Bee Coffee’nin sahibidir.

Elif Sağlamyürek, 15 Ekim Ankara doğumlu. Ankara'da büyüyen Sağlamyürek'in bir kızı vardır. Cemiyet hayatında dDostluklarının pek fazla olmadığını dile getiren Sağlamyürek, aşk kadını olduğunu söylemiştir. Ziraat Mühendisi bir babanın kızı olan Sağlamyürek, Mimar Sinan Üniversitesi'nde mimarlık bölümünü kazanınca İstanbul'a yerleşti. İstanbul'a yerleştikten sonra bir mekanda sahne alan Sağlamyürek, Etiler'de bir villa showroom'u açtı. Davetler vererek cemiyet hayatına girdi

Alışverişte aktif olduğunu dile getiren Sağlamyürek, avokado ve ananas meyvelerini çok sevdiğini söylemiştir.

CUMARTESİ GECELERİ SAHNE ALIYOR: Le Baron sahnesinde cumartesi geceleri sahne almaktadır. Elif Sağlamyürek sosyetenin içinde olsa da son zamanlarda dışlanan ismi de olmuştur; Elif Sağlamyürek bir çok sosyete toplantısında artık yer alamamaktadır.

Elif Sağlamyürek’in sosyete ilk girişi Ünlülerin evlerini mimar olarak dekore etmesi ile başlamıştır; sonra cafe açan ve sosyeteyi buraya toplamayı başaran Elif Sağlamyürek son olarak sanat yönünü keşfetmiş ve sahnelere kadar çıkmıştır.