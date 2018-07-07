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Kilonuz normal standartlarda mı? Bu hesaplamayı yapın

Kilonuz normal standartlarda mı? Bu hesaplamayı yapın

Obezite ve şişmanlık gitgide artan bir sağlık problemi... Kilonuzun normal standartlarda olup olmadığını anlamanın yolu ise beden kitle indeksi hesaplama yöntemiyle ortaya çıkan sonuca bakmak...

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Eklenme Tarihi: 07-07-2018 13:38 - Güncelleme: 07-07-2018 13:38

Dünyada hazır yiyecekler ve hamburger gibi hazır, sağlıklı olmayan aşırı yağlı gıdalardan dolayı obezite günden güne artan bir sağlık sorunu. Sadece bir orta yaş hastalığı değil aynı zamanda günümüzde okul çağındaki çocuklarda da görülebilen bir sorun olan obezite cerrahisi de son zamanlarda giderek artan bir çözüm yöntemi olarak karşımıza çıkıyor. ELELE'de yer alan habere göre 40 beden kitle endeksinin altında olan kişilere de artık obezite cerrahisi uygulanabiliyor. Peki beden kitle indeksi nasıl hesaplanıyor?

BEDEN KİTLE ENDEKSİ NASIL HESAPLANIR?
Kişinin genel vücut durumunun saptanması için kullanılan beden kitle indeksi boyunuzun uzunluğunun (metre cinsinden), vücut ağırlığının (kilogram) karesine bölünmesi ile hesaplanır. Kadın ve erkek obezitesi beden kitle indeksi ile sınıflandırılır. Bir örnek vermek gerekirse; Vücut ağırlığı yani kilosu 52 kg boyu da 1.63 olan bu kişinin beden kitle indeksi 52 ile 1.63'ün karesine bölünerek sonuç 19.6 çıkmaktadır. Bir başka örnek vermek gerekirse; vücut ağırlığı 73 olan kişinin boyu 1,85 cm olsun. Bu kişinin boyu ve kilosunun karesine bölünerek beden kitle indeksi sonucu 21.4 çıkmaktadır. Çıkan sonuçlar arasında vücut kitle indeksi eğer 18'in altında ise kişi zayıf, 18 ile 25 arasında ise normal kiloda, 25 ile 30 arası fazla kilolu ve 30 ile 40 arası obezdir. Sonuç 40'ın üzerinde ise bu kişiler morbid obez olarak adlandırılır.

YAŞ GRUPLARINA GÖRE BEDEN KİTLE İNDEKSİ
19-24 yaş arası kişilerin vücut kitle indeksi: 19-24
25-34 yaş arası kişilerin vücut kitle indeksi: 20-25
35-44 yaş arası kişilerin vücut kitle indeksi: 21-26
45-54 yaş arası kişilerin vücut kitle indeksi: 22-27
55-65 yaş arası kişilerin vücut kitle indeksi: 23-28 olmalıdır.

ÇOCUĞUNUZ OBEZ Mİ?
• Az su içiyorsa
• Aşırı yemek yiyorsa
• Ağzında sürekli bir şey olsun istiyor doymak için yemiyorsa
• Sürekli meyve suyu tüketiyorsa
• Su içmektense daha çok şekerli, meyveli sıvılar tüketiyorsa
• Öğün aralarında abur cubur yiyorsa
• Şekerli hazır gıdaları seviyorsa (kek, çikolata...)
• Kahvaltı yapmıyorsa
• Karbonhidrat ağırlıklı besleniyorsa
• Sosları seviyor ve tüketiyorsa
• Az meyve yani az doğal gıdalar tüketiyorsa
• Yağlı besinleri tüketmeyi tercih ediyorsa
• Sürekli öğün atlıyorsa
çocuğunuzun obezite olma ihtimali yüksek demektir.

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