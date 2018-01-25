Kilis merkezine roket düştü! Yaralılar var

AFRİN'deki terör mevzilerinden dün akşam ateşlenen iki roketten biri, Kilis’in Cumhuriyet Caddesi’nde bulunan tarihi Çalık Camisi’ne, diğeri de 25 dakika sonra saat 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi’nde bir eve isabet etti. Kilis'te roketli saldırı sonrası ölü sayısı 2'ye yükselirken, 12 kişinin yaralı olduğu bildirildi.

Roketlerden ilki Çalık Camisi’nin kubbesine isabet edip gürültüyle patladı. Camide büyük hasar oluştu. Okunan ezan sonrası gelip akşam namazını kılan cemaatten 8 kişi camiden çıktıkları sırada yaralandı.

Camide can pazarı yaşanırken, olay yerine kısa sürede sağlık ve güvenlik ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla hastanelere taşınırken, güvenlik güçleri olası yeni bir saldırıya karşı caddedeki vatandaşları uyarıp uzaklaştırdı.

Bundan 25 dakika sonra saat 18.40’ta, tarihe camiye 100 metre uzaklıktaki Kazım Karabekir Mahallesi’ne bir roket daha düşüp patladı. Bu saldırıda ise 4’ü çocuk 5 kişi dumandan etkilendi. 5 kişi de hastaneye kaldırıldı.

VALİ: KENT MERKEZİNE 2 ROKET DÜŞTÜ

Kilis Valisi Mehmet Tekinarslan, 100 metre mesafeyle kent merkezine iki roket düştüğünü belirterek "Biri namaz sırasında camiye düştü. Burada 8 yaralımız var, 2’sinin durumu ağır. Daha sonra 100 metre ilerisinde Kazım Karabekir Mahallesi’ne 1 roket daha düştü. Burada da çıkan dumandan etkilenen 4’ü çocuk 5 kişi hastaneye kaldırıldı. 2 ağır yaralımız var" dedi.

VALİDEN AÇIKLAMA GELDİ: 2 ÖLÜ, 13 YARALI

Valilik basın bürosundan yapılan açıklamada, saat 18.10 sıralarında PYD/PKK'lı teröristlerce Afrin bölgesinden roketli saldırı düzenlendiği belirtildi.Roketlerden birisinin Çalık Camisi'ni hedef aldığı aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Akşam namazını kılmakta olan biri Türk, biri Suriyeli olmak üzere 2 kişi hayatını kaybetmiştir. 6 vatandaş ise yaralanmıştır. İkinci roketin isabet ettiği konutta ise 5 vatandaş hafif olarak yaralanmış, yaralananlar tedavi altına alınmıştır."

Kilis'te camiye roketli saldırı! İşte ilk görüntüler HABERİN FOTOĞRAFLARI İÇİN TIKLAYIN