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Kılıçdaroğlu'ndan tren kazası açıklaması: Uyarılar dosyada kalmış

Kılıçdaroğlu'ndan tren kazası açıklaması: Uyarılar dosyada kalmış

ÇORLU'da 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasına ilişkin açıklama yapan CHP lideri Kılıçdaroğlu, Meteoroloji ve TCDD bünyesinde gerekli uyarıları yapıldığı ama gereğinin yerine getirilmediğini söyledi.

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Eklenme Tarihi: 18-07-2018 13:29 - Güncelleme: 18-07-2018 13:29

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Çorlu Devlet Hastanesinde 24 kişinin hayatını kaybettiği tren kazasında yaralananları ziyaret etti. Sonrasında kazanın olduğu bölgede düzenlenen basın toplantısında konuşan Kılıçdaroğlu özetle şunları söyledi:

- Arkadaşlarımız bu kazayla ilgili bir rapor hazırladı. Bu raporu basın mensuplarına dağıtıyoruz. İki konuda dikkat çekmek istiyorum. Aşırı yağış bekleniyordu, bölgede bu konuda önlem alınması gerekir diye bir görüş TCDD'ye iletildi mi? Haklı olarak vatandaşlar sorabilir, TCDD yağış olup olmayacağını nereden bilebilir. 

- 30 Mayıs 2018 tarihli belgede TCDD 1. Bölge Müdürlüğü yazısında Meteoroloji'den alınan bilgiye göre bölgede aşırı yağışlar olabileceği bildiriliyor. Neler yapılması gerektiği şöyle açıklanıyor: Yağışlar hasar ve zarara neden olabilir. Kritik hava durumlarında nöbetçi bırakın. Doğal afet olursa kazaya sebep olmadan önleyin. 

- Bir afetin geleceğini hangi önlemlerin alınması gerektiği ifade edilmiş. Gerekli görülen yerlerde yaya kontrolünü artırın diyor. Bunun gereği yapıldı mı? Yapılmadığını hepimiz biliyoruz, 24 kişi hayatını kaybetti. 

- İkinci önemli nokta hatta gerekli bakım ve onarım çalışmaları yapıldı mı? Size önemli bir bilgi vereceğim. TCDD 1. Bölge Müdürlüğü, Çorlu Cumhuriyet Savcılığı'na bir yazı yazıyor; yolda kontrol yaptık. Mahal listesinde bakımı planlanan menfezler gösteriliyor. Kazanın olduğu menfez için bir planlama var mı? Burada bir bakım öngörülmemiş. 

- Meteoroloji uyarıyor, 1. Bölge Müdürlüğü uyarıyor. Kontrol edilecek menfezler yazılı, kazanın olduğu menfez mahal listesinin dışında deniliyor. Özetle tehlike biliniyor, Meteoroloji ve TCDD gerekli uyarıyı yapmış. Bütün bunlar dosyada kalmış gereği yapılmamış. 

- Ölen ve yaralananlar bizim vatandaşımız. Kazadan hemen sonra 81 milyon vatandaşımızın vicdan azabı çektiğini biliyorum. Neden gerekli önlemler alınmadı sorusu hep soruldu. 

- Tek adam rejimine bağlı bir düzende bu tür olayların kaçınılmaz olduğunu bize gösteriyor. Kimse sorumluluğu kabul etmiyor. Kimse bir başka kişiye karşı sorumlu hissetmiyor. Tek kişiye karşı sorumlu hissediyor insanlar o da sarayda oturuyor.

- Bir talep oldu yas ilan edelim diye bunu yapmadılar. Suudi Kral için yas ilan ettiler. Bir kişi istemiyor yas ilan edilmesini çünkü o gün onun bayramı var.

- Bir araştırma komisyonu kurulmalı ve konuyu masaya yatırılmalı. Bu olayı kapattırmayacağız. Takipçisi olacağız.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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