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Kılıçdaroğlu'ndan 'İstiklal Marşı' yorumu

Kılıçdaroğlu'ndan 'İstiklal Marşı' yorumu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, MHP ile yaşanan polemikle ilgili olarak, “Tüm partilere eşit uzaklıktayız, eşit yakınlıktayız. Siyasal partiler arası bir ayrımımız yok. MHP, HDP’yi kullanarak üzerimize saldırıyor. Amaç geçmişte AK Parti ile yaptıkları kavgaları unutturmak” dedi.

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Eklenme Tarihi: 15-03-2018 23:17 - Güncelleme: 15-03-2018 23:17

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın İstiklal Marşı’yla ilgili sözleriyle başlayan tartışmaya, “Sanki sorun yokmuş gibi İstiklal Marşı sorunu yaratıyor. Yapay sorunlarla ülkeyi meşgul ediyor” değerlendirmesini yaptı.

Hürriyet’in gündemle ilgili sorularını yanıtlayan Kılıçdaroğlu şunları söyledi:

ZATEN BİZ KAZANACAĞIZ

“(Selin Sayek Böke’nin boykot tweeti) Ne boykotu ya, zaten biz kazanacağız. Demokrasi isteyenlerin ağırlığını herkes biliyor. Demokrasiye yeniden getirmek, tek adam rejiminden kurtulmak, hepimizin ortak talebi. Demokrasi talebi de tabii ki sandıkta dile getirilir. Biz de öyle yapacağız. (Selin Sayek Böke’yi uyardınız mı?) Hayır.

HEDEF 2019

(Tüzük kurultayı bitti bundan sonra ne olacak?) Bundan sonra hedef 2019. Siyasal partilerin bazılarının liderleriyle görüştük. Arkadaşlar da görüştü, görüşüyorlar. Önümüzdeki süreçte demokrasiyi, parlamenter demokrasiyi savunan herkesle düzenli ya da ara ara bir araya gelebiliriz. Bir sınırlamamız yok. Seçim Güvenliği konusunda STK’larla da görüşmelerimiz sürüyor. Yeni sistemde temsilde adalet de yok, Anayasa Mahkemesine başvuruluyor, Anayasa Mahkemesinin kararını bekleyeceğiz.

YÖNTEME PM KARAR VERECEK

(Soru ittifak olacak mı) Parti Meclisi karar verecek, özellikle yönteme. Bazı sunuşlar yapılacak, görüşleri alacağız. İlla ittifak olsun, arayışı olsun diye de bir durum yok. Bir ön kabulümüz yok. Türkiye’deki tabloya bakacağız. Demokrasiyi savunan, ilkeler de anlaştığımız partilerle bir araya gelebiliriz. (Cumhurbaşkanı tek aday mı, ortak aday mı olacak?) Parti Meclisi karar verecek. Netleşen bir şey yok.

HDP İLE EN ÇOK ÇATIŞAN CHP

(HDP de dahil mi? MHP’den özellikle ‘Afrin karşıtı’ HDP ile beraber hareket etmekle suçlanıyorsunuz) Bütün siyasi partileri seçim güvenliği için ziyaret ettik, HDP’den, Saadet Partisine, AK Parti’ye kadar. MHP randevu vermedi. Tüm partilere eşit uzaklıktayız, eşit yakınlıktayız. Siyasal partiler arası bir ayrımımız yok. Yasal oldukları sürece. İttifak yapılacak mı kimlerle yapılacak zaman gösterecek. Zaman zaman HDP ile bazı konularda en çok çatışan parti CHP. Üstelik MHP’den bile daha çok. Ama biz gerginlikten hoşlanmıyoruz. Düne kadar kanlı bıçaklı olduklarımızla da onlar gibi bir araya gelmiyoruz. MHP, HDP’yi kullanarak üzerimize saldırıyor. Amaç geçmişte AK Parti ile yaptıkları kavgaları unutturmak.

YAPAY SORUNLA ÜLKEYİ MEŞGUL EDİYOR

(İstiklal Marşı tartışmaları) Türkiye’nin dünya kadar sorunu var. Dolar yükselmiş, çifçilerin durumu belli, esnaf perişan. Birinci gündemi değiştirip gereksiz İstiklal Marşı polemiğini gündeme getirdi. Biz İstiklal Marşı’ndan rahatsız değiliz. Bu topluma Allah yeniden İstiklal Marşı yazdırmasın. Kurtuluş Savaşı mücadelesini yaşadık, yaşanan acılar belli. Kendi ülkemizde huzurla yaşamak istiyoruz. Sanki sorun yokmuş gibi İstiklal Marşı sorunu yaratıyor. Yapay sorunlarla ülkeyi meşgul ediyor.”

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR3 YORUM

  • kundemacı 16 Mart 2018 00:09 İstiklal Marşı, Türk Milleti tarafından sözleri ve bestesi ile kabul görmüştür. Beğenmeyenler olabilir. O durumda beğenmeyenler başlarının çaresine gerekir. Biz Türk Milleti olarak marşımızdan memnunuz.

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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