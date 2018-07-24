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Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim olacak' açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan 'değişim olacak' açıklaması

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultaya ilişkin basın açıklamasında bulundu. Kılıçdaroğlu, "Değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın" dedi.

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Eklenme Tarihi: 24-07-2018 14:47 - Güncelleme: 24-07-2018 14:47

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, olağanüstü kurultay tartışmalarıyla ilgili dikkat çeken bir açıklama yaptı. Muhaliflerin imza topladığı CHP'de zor günler geçiren Kılıçdaroğlu, bu kez farklı bir çıkış yaptı. Parti kulislerinde Kılıçdaroğlu'nun Temmuz sonunda A Takımı'nda değişikliğe gideceği konuşuluyor.

"PARTİDECİDDİ DEĞİŞİKLİKLER OLACAKTIR": Partisinin grup toplantısından sonra bir gazetecinin "kurultay tartışması var, farklı imza sayıları zikrediliyor" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıtı verdi:

"Son 10 yılda en büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Değişmeyen bir şey varsa o da değişimdir. Göreceksiniz yeni süreçte partide ciddi değişiklikler olacaktır. Biz partiyi Türkiye'nin bütün coğrafyasında konuşulur hale getirdik. Partiyi dar alanlarda tartışmanın ötesinde çok daha geniş alanlarda tartışılmasını sağladık. Bu ülkede demokrasinin gelmesi için her türlü mücadeleyi verdik, vermeye de devam ediyoruz. Dolayısıyla değişim olacaktır, hiç kimse bundan endişe duymasın."

4 GÜN ÖNCE "BİRİLERİ KOLTUK DERDİNDE" DEMİŞTİ
Geçtiğimiz günlerde benzer bir soruya Kılıçdaroğlu, "Türkiye'nin gündemine bir bakmamız lazım. İnsanlar hapishanelerde tutuluyor. Yargı eliyle yargısız infazlar yapılıyor. Ekonomi perişan vaziyette. İnsanlar geçim derdinde. Birileri koltuk derdinde, olacak şey değil" ifadelerini kullanarak isim vermeden Muharrem İnce'ye göndermede bulunmuştu.

CHP'de imza bilmecesi muhalifler '618' dedi ama...

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR11 YORUM

  • Misafir 24 Temmuz 2018 15:58 AKP ile CHP arasında eğitim seviyesi düzeyinde büyük bir fark vardır!..... Takkeliye, Türbanlıya Taviz vererek, AKP'ye Benziyerek CHP sola, devrimci değerlere açılmaz!................

    CEVAP YAZ 1 19
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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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