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Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekille ilgili flaş açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan 15 vekille ilgili flaş açıklama

İYİ Parti'ye geçen 15 CHP'li milletvekilinin durumuyla ilgili soruya yanıt veren CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "15 vekilimiz isterlerse geri dönecekler" dedi.

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Eklenme Tarihi: 29-04-2018 14:57 - Güncelleme: 29-04-2018 14:57

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, CHP'den İYİ Parti'ye geçen 15 milletvekili ile ilgili soru üzerine, "Bu arkadaşlarımız gittiler, görevlerini yapacaklar ve belirli bir süre sonra geri dönecekler. Bizim listelerimizde şu veya bu şekilde yer almak isterlerse yer alabilecekler" dedi.

"GENEL BAŞKAN CUMHURBAŞKANI OLMAMALI": Cumhurbaşkanı adayı olup olmayacağına yönelik soruları da yanıtlayan Kılıçdaroğlu, "Genel başkanların cumhurbaşkanı adayı olmaması gerektiğini söylemiştim. Yine aynı noktadayım. Cumhurbaşkanlığı kavramı 80 milyonu kucaklayan bir kavramdır. Bir genel başkanın 80 milyonu kavraması çok zordur. Şahsi düşüncem cumhurbaşkanı bir ülkenin sigortasıdır. Devletin sigortasıdır. Siyasal partiler arasında görüş farklılıkları olabilir. Tartışmalar olabilir. Cumhurbaşkanlığı makamında sorunlara çözüm üretilir. Ama cumhurbaşkanı tarafsız değilse soruna ne kadar tarafsız yaklaşılabilecek? Sadece bugünü değil geleceği düşünüyoruz" diye konuştu.

Konuşmasında bedelli askerlik konusuna da değinen CHP lideri, "Sayın Binali Yıldırım, soru üzerine bedelli askerlikle ilgili 'olumsuz bakmıyoruz' gibi bir cümle kullandı. Başbakan bu, sıradan bir insan değil, kabinenin başında. Ama aynı mensubu olduğu partinin sözcüsü kalktı, 'O Binali Yıldırım'ın kişisel görüşüdür, bizi bağlamaz' dedi. Siz böyle bir komediyi, demokrasisi gelişmiş bir ülkede göremezsiniz." ifadelerini kullandı.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR18 YORUM

  • Misafir 29 Nisan 2018 15:39 Abdullah Gül'ün aday olursa Recep Tayyip yüzde 25`de kalır............

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