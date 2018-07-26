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Kılıçdaroğlu "değişim"de geri vites yaptı! Bakın nasıl?..

Kılıçdaroğlu "değişim"de geri vites yaptı! Bakın nasıl?..

Muhaliflerin imza toplamasıyla ilgili "Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacak" diyen Genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu o sözlerinden geri adım attı. Kılıçdaroğlu, değişimin 'yönetimsel' değil 'yapısal' olacağını söyledi.

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Eklenme Tarihi: 26-07-2018 09:58 - Güncelleme: 26-07-2018 09:58

MUHARREM İnce taraftarı muhaliflerin olağanüstü kurultay için gerekli imzayı topladıklarını duyurmasından sonra CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacak" demiş ve ortalık karışmıştı. Kılıçdaroğlu o ifadesiyle ifadesiyle ilgili olarak düzeltme yaptı: "Değişim yönetimsel değil yapısal olacak..."

ÖNDER SAV VE ARKADAŞLARININ DEĞİŞİM İSTAMESİ TUHAF!.. Habertürk yazarı Muharrem Sarıkaya'ya konuşan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski CHP Genel Sekreteri Önder Sav ve arkadaşlarının, partide 'değişim' istemesine şaşırdığını söyledi. "Önder Sav ve ekibinin de içinde bulunduğu bir ekip ‘değişim olsun' diye talepte bulunuyor. Hayrete düştüğüm nokta da burası. Nasıl oluyor da istiyorlar, anlamıyorum" diyen Kılıçdaroğlu, "Ben delegenin sağduyusuna güveniyorum" ifadesini kullandı.

HAYATA GEÇMEMİŞ ÇALIŞMALARIMIZ HAZIR... Partideki dönüşümün nasıl yapılacağına örgütle birlikte karar vereceklerini vurgulayan Kılıçdaroğlu, “CHP’nin önemli isimleri tarafından hazırlanmış, zamanında bir türlü hayata geçememiş çok iyi çalışmaların bulunduğunun” altını çizdi. Kılıçdaroğlu, değişimin yönetimsel değil, yapısal olacağını söyledi. 

NE OLMUŞTU?... Kılıçdaroğlu'nun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) düzenlenen grup toplantısında yaptığı  "En büyük değişimi yaşayan parti CHP'dir. Göreceksiniz, yeni süreçte de partide ciddi değişiklikler olacak" açıklaması, kulislerde Merkez Yürütme Kurulu'nda (MYK) değişiklikler olacağı şeklinde yorumlanmıştı. 

 

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • gül 26 Temmuz 2018 11:08 kaset genel başkanı sen ve zihniyetin beyninizi değiştirmediğiniz müddetçe sizden bir cacık olmaz

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