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Kılıçdaroğlu Ankara için görüştükleri ismi açıkladı

Kılıçdaroğlu Ankara için görüştükleri ismi açıkladı

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığı için adı geçen Mansur Yavaş ile de görüştüklerini açıkladı.

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Eklenme Tarihi: 02-11-2018 09:11 - Güncelleme: 02-11-2018 09:11

CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sunduğu "Gece Görüşü" programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Türkiye'nin her tarafında CHP'nin aday göstereceğini söyledi.

Mansur Yavaş'ın adaylığı
Kendisiyle görüşüyoruz. Siyasetin önemli bir aktörüdür. Yerel birikimi olan bir insan. Saygı duyulması gereken bir siyasetçi. Şimdiden Ali mi olacak, Veli mi olacak bilmiyoruz. Memnuniyet anketi yapıyoruz şu anda. İsimler üzerinden tartışmanın anlamı yok.

Akşener'in Yavaş açıklaması için ne dedi?
(Meral Akşener'in "Benim için Ankara önemlidir. Ankara'yı isterim. Mansur Yavaş Bey’le ilgili olarak partimizi tercih etmesini çok isterim" sözü) Bunları bugün için tartışmayı doğru bulmuyorum. Mansur Yavaş'ı da yıpratır. Bu tartışmalar için zemin henüz erken. 5 aylık bir süremiz var. Ankara'yı herkes ister.

Bunu yazın bir kenara
Cumhuriyet Halk Partisi; İstanbul’u, Ankara’yı, Balıkesir’i, Denizli’yi, Mersin’i, Antalya’yı, Uşak’ı alacak. Bunu yazın bir kenara. İstanbul'u dünya markası haline getireceğiz. İstanbul’da doğup büyüyen ama hâlâ denizi görmemiş insanlar var.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • akdenizli 02 Kasım 2018 09:24 vay be Kemal, utanmasan 81 ili de alacağız diyeceksin. Ama normal senin söylemlerin. her seçim dönemi öncesi böyle sallarsın, sonra da bu halk bizi tercih etmedi ne yapalım dersin.. saydığın illerde nal toplayacaksın nal.. İstanbul'u marka şehir yapacakmış. sen becerip İzmir gibi bir şehri marka yapamadın...Ayrıca İstanbul CHP belediyeciliğinin rezilliğini iyi bilir...

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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