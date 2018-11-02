Kılıçdaroğlu Ankara için görüştükleri ismi açıkladı

CNN TÜRK'te Hande Fırat'ın sunduğu "Gece Görüşü" programında gazetecilerin sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde Türkiye'nin her tarafında CHP'nin aday göstereceğini söyledi.

Mansur Yavaş'ın adaylığı

Kendisiyle görüşüyoruz. Siyasetin önemli bir aktörüdür. Yerel birikimi olan bir insan. Saygı duyulması gereken bir siyasetçi. Şimdiden Ali mi olacak, Veli mi olacak bilmiyoruz. Memnuniyet anketi yapıyoruz şu anda. İsimler üzerinden tartışmanın anlamı yok.

Akşener'in Yavaş açıklaması için ne dedi?

(Meral Akşener'in "Benim için Ankara önemlidir. Ankara'yı isterim. Mansur Yavaş Bey’le ilgili olarak partimizi tercih etmesini çok isterim" sözü) Bunları bugün için tartışmayı doğru bulmuyorum. Mansur Yavaş'ı da yıpratır. Bu tartışmalar için zemin henüz erken. 5 aylık bir süremiz var. Ankara'yı herkes ister.

Bunu yazın bir kenara

Cumhuriyet Halk Partisi; İstanbul’u, Ankara’yı, Balıkesir’i, Denizli’yi, Mersin’i, Antalya’yı, Uşak’ı alacak. Bunu yazın bir kenara. İstanbul'u dünya markası haline getireceğiz. İstanbul’da doğup büyüyen ama hâlâ denizi görmemiş insanlar var.