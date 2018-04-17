Kılıçdaroğlu 2018 erken seçime 'var mı'? Bomba açıklama

MHP lideri Devlet Bahçeli'den erken seçim çağrısı geldi. Bahçeli, hem Cumhurbaşkanlığı hem de milletvekili seçimlerinin 26 Ağustos 2018 Pazar günü yapılmasını önerdi. Gündemi bomba gibi sarsan erken seçim teklifinin ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında gündeme dair açıklamalarda bulundu. Erken seçimle ilgili yorum yapan Kılıçdaroğlu, ''Seçim diyorlar ya olacak inşallah bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar." dedi. Konuşmasının ardından gazetecilerin mikrofon uzattığı Kılıçdaroğlu, 'erken seçim' sorusuna "Ana aktörü bir bekleyin. O sözcüydü" şeklinde cevap verdi.

''SİZİ YİNE KANDIRMAYA ÇALIŞACAKLAR''

''Şimdi seçim atmosferine girdik'' diyen Kılıçdaroğlu, "Sandık geliyor sandıkta dersini vereceksin. Bunlar mahalle mahalle gezecekler. Sizi yine kandırmaya çalışacaklar. Cehenneme giden yoldaki taşlar iyi niyet taşları ile doludur. Sözlerinde durmadılarsa demokraside haklarını vereceksiniz. Seçim olacak inşallah bunları göndereceğiz. Vatandaş gönderecek bıktık artık. Artık bunlar devleti yönetemiyorlar.'" ifadelerini kullandı.



ATANAMAYAN ÖĞRETMENİN İNTİHARI

Atanamayan bir genç kızın intiharıyla alakalı konuşan Kılıçdaroğlu, ''Atanamayan bir kızımız atanamadım diye intihar etmiş bunun için söylüyorum, vallahi de billahi de bunların yatacak yeri yok. Ülkede sorunlar yumağı var. Astsubaylar diyor ki; Mevcut hükümet bize söz verdi. Görev tazminatı ve intibaklarını yapacağız dediler. Astsubaya haklar vereceğiz diye söz verdiler diyor. Biz de 100 binlerce kişi oy verdik. 100 gün için vaat verdiler. 3 yıl geçti hala sözünü tutmadılar. Kendimizi kandırılmış gibi hissediyoruz diyor. Sen öyle düşünme kandırıldın. Bunlar oy aldıktan sonra 5 sene yanımıza yaklaşmayın diyorlar. Biz söz verirsek yaparız. Size yaparsak herkes istiyor. Sandık geliyor, sandıkta dersini vereceksin. Demokrasinin ne olduğunu öğrenecekler. Sana söz verip sözünü tutmayan partiye oy verme."dedi.

İşte Kılıçdaroğlu'nun konuşmalarından satırbaşları;



''2 hafta önce Pendik Çınardereliler buraya gelmişti yaklaşık 400 hane var 50 yıldır orada oturuyorlar. 95 kişi gruba geldi. Kartal Belediye Başkanımız aynı konumdaki gecekondu sahiplerine tapu verdi. Çınardereliler diyor ki Kartal verdi siz niye vermiyorsunuz? Onlara söz verdim Pendik'i İstanbul'u bize verin bütün tapuları vereceğiz. Meşhur bir zat var o zat nasırına basılmış gibi bağırmış 'Bay Kemal tapusuz yerlere tapu dağıtıyormuş.' Evet dağıtacağım. Biz rahmetli Ecevit'in geleneğinden geliyoruz toprak işleyenin su kullananın.

''İSRAF HARAMDIR''

Vatandaşın evi ile uğraşır kendisi daha önce kaçak evde oturuyorum diyordu niye vazgeçti? Kendisi lüks sarayda oturuyor ya o da kaçak vatandaşın tapusunu vereceğim senin tapunu vermeyeceğim. Oturduğun yer haramdır haram. İsraf haramdır.

''SULUKULE'YE İHANET ETTİN''

Roman kardeşlerime demiştim o zat sizi çağırıyor ayağına ben sizin ayağınıza geliyorum. Bu zat yine celallenmiş Bay Kemal diyor buyur Bay Recep... Bay Recep 'Sizi ayağıma çağırdım ama ben sizin içinizden çıktım' diyor. Nereden çıktığını bilmiyorum ama bir şeyi biliyorum sen Sulukule'ye ihanet ettin. Verin yetkiyi İstanbul Büyükşehir'i verin kentsel dönüşüm hiç kimse mağdur olmadan evinde oturacaktır. Bunu yapacağız. Vatandaşın hakkını birilerine vermeyeceksiniz vatandaşa vereceksiniz.



''İDDİA ÜZERİNE BOMBALADILAR''

Sevgili anneler bu ülkeye demokrasiyi getirecek olanlar sizlersiniz. Eğitim rezalet durumda. Ekonomi de iyi değil. Sen yapsan yapsan bir tane uyduruk asker elbisesi bulursun sınıra gidip hava atmaya kalkarsın. Senin yapacağın budur. Amerika Fransa İngiltere Miraç gecesi Suriye'yi bombaladı. O gece Hatay'daymış kimyasal silah kullanmak suçtur dedim. Ama kimyasal silahı kimin kullandığının kullanılıp kullanılmadığının tespit edilmesi lazım. Bir iddia üzerine bombaladılar. O sabah bu bombalamanın doğru olmadığını söyledim. Önce ispat edeceksiniz. Almanya dikkatli politika izledi bu sürecin dışında kaldı. Erdoğan atılan bombaları doğru buluyorum dedi. Onun için bu gece uykusuz geçti. Sabaha kadar beklemiş bunu takip ettik. Amerika'dan İngiltere'den yana tavrını koydu.

''BUNLAR EL ETEK ÖPTÜLER GECE YARISI''

Erdoğan bombalayın diyor biraz daha bombalayın diyor. Ölen masum insanlar. Masum insanların ölümünden zevk alanların sağlık sorunları vardır. İHH diye bir kuruluş var Bakanlar Kurulu'nca el üstünde tutulan bir kurum. Daha çok vuruş yapılmalıydı diyor. Daha çok insan ölmeliydi diyor. Bu İHH Gazze'ye Mavi Marmara'yı götüren 9 kişi öldü bunlar çark ettiler ölülerine bile sahip çıkmadılar. Ne demek atılan füzeler içimizi serinletmedi? 20 milyon dolara Türkiye'nin itibarını sattılar. İsrail özür dilemem tazminat vermem dedi. Gazze'deki ablukayı kaldırmam dedi. Bunlar el etek öptüler gece yarısı AK Parti milletvekilinin oylarıyla İsrail'in her dediğini yaptılar.

''ELİNDE FAZLA PARKA VE POSTAL VARSA OĞLUNA GÖNDER''

Ben postalı da parkayı da 1968'lerde giydim. Sen altıncı filonun önünde secde ederken ben adaleti savunuyordum. Benim postala da parkaya da ihtiyacım yok. Bizim gencecik filizleri Filistin topraklarındadır. Bana postal ve parka gönderecekmiş. Elinde fazla varsa oğluna gönder. Benim oğlum getirdi fazla parka, yoksa eğer senin askere gitmeyen çocuklarına göndereceğim.

''SEN DE ONLAR KADAR SUÇLUSUN''

ÖSO Kuva-yi Milliye hareketi gibidir diyor Kuva-i Milliye derken önce ağzını yıkayacaksın. ÖSO dediğin parayla görev yapıyor. Ne demek ÖSO? Hangi Kuva-yi Milliyeci para alarak vatanını savundu yama ve talan yapmıştır? Hakkımda savcılar fezleke düzenleyecekmiş. Senin gibi korkak değilim. AK Parti Sözcüsü açıklama yapmış partimizde FETÖ'cü kalmadı temizledik hepsini diyor. Sen FETÖ'cüleri temizlerken hepsini biliyordun hangisi hakkında suç duyurusunda bulundu. Suçluyu korursan sen de onlar kadar suçlusun. Alttakiler temizlendi yukarıdakiler duruyor. Kaçı hakkında cezai işlem başlatıldı. Bunu öğrenmek istiyorum. Kankasınız bunlarla. Nasıl neticelendi merak ediyorum. Bu kişi 2014'te Kanal 24'e 'Bunların orduya sızmalarını mübah gördük' diyor. Kendin itiraf ediyorsun. Adam itiraf ediyor FETÖ'cü olduğunu. Hangi yürekli savcı harekete geçecek? Eğer harekete geçmiyorsa sarayın savcısıdır o.

''BU MİLLET SANA BOYUN EĞMEZ''

Neden OHAL'i getiriyorsunuz? Çünkü yönetemiyorlar, baskı ile seçime nasıl giderizi düşünüyorlar. Milleti sopayla nasıl hizaya sokarızın hesabını yapıyorlar? Ne yaparsan ya, bu millet Kuvayı Milliyecidir, sana boyun eğmez.

''2019'UN UMUDU KADINLARDIR''

Bank Asya'nın önünden geçen adamı hapse attılar parası olanı attılar. Ana sorumlu duruyor yerinde hala kimdi o? Kaçak sarayda oturan zat yani Bay Recep FETÖ'nün siyasi ayağının bir numaralı sorumlusudur. Tazminat davası açıyor fezleke düzenlesene mahkemeye gidelim mahkemede tamamını ispat edeceğim. 20 Temmuz'da sivil darbe yaptılar. Allah'ın lütfu olarak kabul ettin bunu. Darbeyi ranta çevirmeye çalışıyorlar. Bir FETÖ borsası bir de FETÖ'nün kara borsası. FETÖ borsası dayın varsa çıkıyorsun paran varsa koşa koşa geliyorlar seni çıkarıyorlar. Bir de kara borsa şantajla insanları istifa ettirip yoksa seni içeri alırım. İki borsayı unutmayın. 2019'un umudu bu ülkenin kadınlarıdır. İster başı açık ister başı örtülü olsun.''