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Kıdem tazminatı müjdesi! Artık herkes kıdem tazminatı alabilecek

Kıdem tazminatı müjdesi! Artık herkes kıdem tazminatı alabilecek

Kıdem tazminatı sistemi sil baştan değişiyor. 2019’da tüm çalışanlar için yeni bir dönem başlayacak. Bireysel hesaba dayanan kıdem tazminatı sistemi oluşturulacak. Her çalışan tazminat alabilecek...

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Eklenme Tarihi: 30-10-2018 10:20 - Güncelleme: 30-10-2018 10:50

KIDEM tazminatı reformu, Cumhurbaşkanlığı 2019 Programı'na girdi. 2019'da sosyal tarafların mutabakatıyla bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemi oluşturulacak. Yeni sisteme göre 1 gün çalışanın da, istifa edenin de tazminat hakkı olacak. 

1 GÜN ÇALIŞAN DA... Yeni sistemle her çalışan kıdem tazminatı alacak. 1 gün çalışanın da, istifa edenin de tazminat hakkı olacak. Programda, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı kaydedildi.

SİSTEM NASIL İŞLEYECEK?... Yeni sistemin şöyle işlemesi bekleniyor: Her işçi adına bir hesap açılacak, işveren her ay bu hesaba tazminat ödeneğini yatıracak. Biriken para yatırım araçlarında değerlendirilecek. Sistem şeffaf olacak. Çalışan birikimini takip edebilecek. İş yeri değiştirenin tazminat hesabı taşınacak, kayıp olmayacak. Biriken para belli bir süre çekilemeyecek. Bazı hallerde erken çekme olacak. Her yıla brüt 30 gün tazminat sistemi sürecek.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR4 YORUM

  • Misafir 30 Ekim 2018 10:57 devlet parayı kullanacak desenize

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