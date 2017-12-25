KHK'da bomba sürpriz! Koca ilçe başka yere taşınacak...

OHAL kapsamında dün iki yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK) çıkarıldı. 695 sayılı KHK ile 2 bin 756 kamu personeli daha ihraç edildi. 115 kişiye ise eski görevlerine dönme hakkı tanındı. 696 Sayılı KHK’dan ise tek tip tulum çıktı. Darbe sanıkları gibi anayasal düzene karşı suçlardan yargılananlar artık duruşmalara badem kurusu, terör sanıkları ise gri tulumla katılacak. Öte yandan, Deprem tehlikesi altındaki, Bursa’ya bağlı Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak düzenlemeler de KHK’ya girdi.

NAKİL VE YERLEŞTİRMEYİ BAKANLIK YÜRÜTECEK: Deprem tehlikesi altındaki, Bursa’ya bağlı Gemlik ilçesinin orman vasfını yitirmiş bir alana taşınmasını sağlayacak düzenlemeler de KHK’ya girdi. Buna göre ‘ilçe sakinlerinin halihazırdaki yerleşim yerlerinden nakledilmesinin zorunlu bulunması sebebiyle’, orman özelliğini yitiren ve tarım alanına dönüştürülmesi mümkün olmayan bir bölge Bakanlar Kurulu’nca belirlenecek. Bölge orman dışına çıkarılarak Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na devredilecek. Nakil ve yerleştirme bu bakanlıkça yürütülecek. Ayrıca son 2 yılda deprem olan bölgelere kredi desteği sağlandı.

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