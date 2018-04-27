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Kendisine çarpan sürücüyü 'Galatasaray aşkına' affetti

Kendisine çarpan sürücüyü 'Galatasaray aşkına' affetti

KONYA'da, yayaya çarpan dolmuş şoförü, uzlaşma görüşmeleri sırasında müştekiye Galatasaray forması hediye ederek olayı tatlıya bağladı.

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Eklenme Tarihi: 27-04-2018 11:47 - Güncelleme: 27-04-2018 11:47

Konya'da, yolun karşısına geçen Emir Ahmet B'ye çarpan dolmuş şoförü Süleyman S, şikayetçiye Galatasaray forması hediye edince taraflar arasında uzlaşma sağlandı.

Merkez Meram ilçesinde şubat ayında Süleyman S'nin kullandığı dolmuş, Emir Ahmet B'ye çarptı. Kazada yaralanan yayanın şikayeti üzerine, şüpheli hakkında "taksirle yaralama" suçundan soruşturma başlatıldı.

Dosya Konya Cumhuriyet Başsavcılığı Uzlaştırma Bürosuna gönderilince, uzlaştırmacı Muhammet Murat Üyel, tarafları görüşmeye davet etti.

Müşteki, kazada başından ve ayağından yaralandığını, şikayetinin devam ettiğini belirtti. Şüpheli Süleyman S. ise böyle bir olayın meydana gelmesi dolayısıyla üzüntü ve pişmanlık duyduğunu ifade etti.

Uzlaşma görüşmeleri sırasında müştekinin Galatasaray taraftarı olduğunu öğrenen Süleyman S, Emir Ahmet B'ye, gönül verdiği takımın formasını hediye ederek özür diledi.

Şüphelinin içten davranışı karşısında müşteki, uzlaşmayı kabul etti. 

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca, vatandaşın bilgilendirilmesi amacıyla hazırlanan uzlaşma afişi önünde el sıkışan taraflar, aralarındaki sorunun bu şekilde sonlanmasından mutluluk duyduklarını dile getirdiler.

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Kaynak : AA

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Bu mantıkla ............ 27 Nisan 2018 12:03 İyi GS aşkına milleti öldürsün.!!

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