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Kemal Kılıçdaroğlu sucuk parasını geri aldı!

Kemal Kılıçdaroğlu sucuk parasını geri aldı!

Anayasa Mahkemesi, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Kayseri Büyükşehir Belediyesine yönelik iddialarından dolayı tazminata mahkum edilmesini "hak ihlali" olarak değerlendirerek, 20 bin lira manevi tazminat ödenmesine karar verdi.

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Eklenme Tarihi: 02-08-2018 15:30 - Güncelleme: 02-08-2018 15:30

Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yaşandığını iddia ettiği yolsuzluk olaylarını gündeme getirdiği için tazminata mahkum edilen CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun AYM'ye yaptığı itiraz sonuçlandı.

AYM mahkumiyetleri, ‘’İfade özgürlüğünü engelleme’’ olarak niteledi ve CHP liderine 20 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Belediye bürokratları ise aldıkları tazminat parası ile halka sucuk ikram etmişti.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde yaşandığını iddia ettiği yolsuzluk olaylarını gündeme getirince, hakkında çok sayıda tazminat davası açıldı ve toplam 37 bin 500 lira ödemeye mahkum edildi. Dönemin Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve Belediye bürokratları da aldıkları tazminat parası ile halka sucuk ikram etti.

TAZMİNAT DAVALARI YENİDEN GÖRÜLECEK: Kılıçdaroğlu ise bu davalar için Anayasa Mahkemesine başvurdu. AYM tazminat davalarındaki mahkumiyetleri, ‘'İfade özgürlüğünü engelleme'' olarak niteledi ve CHP liderine 20 bin lira tazminat ödenmesini kararlaştırdı. Böylelikle Kılıçdaroğlu, 37 bin 500 liralık sucuk parasının yarıdan fazlasını geri aldı. CHP liderinin mahkum olduğu tazminat davaları da, yeniden görülecek.

BİR DAVASI REDDEDİLDİ: Kılıçdaroğlu, TBMM'de yaptığı açıklamalar ile, Kayseri Büyükşehir Belediyesiyle ilgili iddialarını kamuoyuyla paylaşmıştı. Bu iddialara karşı dönemin Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki ve belediye bürokratları, Kılıçdaroğlu'na tazminat davaları açtı ve Kılıçdaroğlu toplam 37 bin 500 TL ödemeye mahkum edildi.

CHP lideri, kararların Yargıtay tarafından onanması üzerine Anayasa Mahkemesi’ne başvurdu. AYM, Kılıçdaroğlu'nun Belediye Başkanı Mehmet Özhaseki'ye 12 bin lira ödediği davayı, 30 günlük başvuru süresinin geçmesi nedeniyle reddetti. Bürokratlarla ilgili davaları ise kabul edip, Kııçdaroğlu lehine karar verdi. Kılıçdaroğlu’na 20 bin tazminat ödenmesi kararlaştırıldı. CHP liderinin mahkum olduğu tazminat davalarının da yeniden görülmesi benimsendi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • gül 02 Ağustos 2018 15:35 zavallı kemal madem söylediklerinin arkasındasın adamlar tazminat davası açtığında neden karşı iptal davası açıyorsun kasetçi çarkçı başı kemal

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KİMDİR ?
Kemal Kılıçdaroğlu
KEMAL KILIÇDAROĞLU KİMDİR?

Tunceli'nin Nazımiye ilçesinde doğan Kemal Kılıçdaroğlu, ilk ve ortaöğrenimini Erciş, Tunceli, Genç, Elazığ gibi Anadolu'nun çeşitli yerlerinde yaptı. Yükseköğrenimini yapmak için girdiği Ankara İktis

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