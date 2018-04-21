Kefir nasıl yapılır? Kefir 48 saatte mayalanır püf noktası

Marketlerde bir çok kefir satılıyor. Ancak diyetisyenlerin önerisi evde kefir yapımı. Bu kefir ile kilo vermek çok daha etkili oluyor. Kefirin yapılışının püf noktalarına gelince... Doktor Maranki'nin tarifi ile kefir yapımı için gereken malzemeler şöyle : 1 litre süt, 30 gr kefir tanesi (1 yemek kaşığı mayalama için), cam kavanoz, plastik süzgeç.

EVDE KEFİR YAPILIŞI : Kefir için gereken 1 litre sütü ilk olarak kaynatın. Üzerinde oluşan kaymağı alın. Metal olmayan bir kapta oda sıcaklığına getirilen süte (20 derece) mayalama için kefir tanelerini ilave edin. Tahta kaşıkla iyice karıştırın. Kabın üzerini temiz bir bez ile kapatın.

KEFİR YAPIMI PÜF NOKTASI : Kefir mayalamasının püf noktalarından biri süte asla metal değdirmemek. Bu sebeple sütün konacağı kap cam olarak seçilmeli. Sütün içine kefir mayası da tahta kaşıkla eklenip karıştırılmalı. Aynı şekilde sütün geçirildiği süzgeçte metal değil plastik olmalı.

KEFİRİN MAYALANMASI NE KADAR SÜRER : Kefiri mayalanması için 20-25 derece ısıda kalacak şekilde karanlık bir yerde bekletin. Ortalama 48 saat sonra süt pıhtılaşmış olacaktır. Mayalanmış sütü plastik bir süzgeç ya da tülbentten geçirerek kefirinizi elde edin. Süzgeçte kalan kefir tanelerini tekrar maya olarak kullanabilirsiniz. Buzdolabında saklayacağınız kefiri iki gün içerisinde tüketmeniz gerekir.

KEFİR KAÇ KALORİ ? : Zengin probiyotik içeriğine sahih olan kefir, yağ oranı düşük, sodyum ve kolestrol bakımından da bir o kadar fakirdir. İyi bir kalsiyum kaynağı olan kefir, sağlıklı bir vücut için gerekli olan vitamin A ve karbonhidratlar açısından ise oldukça zengindir. Kefir düşük kalorisiyle yemeklerin yanında iyi bir içecek olarak tüketilebilir. 1 bardak kefirde 100 kalori vardır.

KEFİRİN FAYDALARI : Kefir içerdiği vitamin ve minareller sayesinde bağırsak ve mide de oluşan zararlı bakterileri öldürür ve bu organların hastalığa yakalanma riskini azaltır. Bunun yanı sıra hazmı kolaylaştırır, kabızlık, basur gibi sorunların çözülmesinde etkilidir.

Haftada 4 kilo verdiren kefir diyeti

Zayıflamaya yardımcı olur: Kilo sorunu yaşayanlar daha çok bağırsakları düzenli bir şekilde çalışmayan kişilerdir.Kefir bağırsakların çok güzel bir şekilde çalışmasını sağladığı için zayıflamak isteyenlerin en çok başvurması gereken besinler arasında yer alır. Bunun için sabah ve akşam bir bardak kefir içmek yeterlidir.

Uykusuzluk problemini çözer: Herhangi bir nedenden dolayı uykusuzluk sorunu yaşayanlara yardımcı olur. Akşamları yatmadan önce içilen bir büyük bardak kefir, rahat bir uyku uyumamızı sağlar.

Cilde faydası vardır: Kefir içerdiği besinlerden dolayı cilt için faydalıdır. Bunun için Kafkaslar bölgesinde çok farklı kullanımı arasında cilt maskesi olarak da kullanılır. Kefir ciltte yaşlanmadan kaynaklanan kırışıklıkları giderir ve hücrelerin canlı kalmasını sağlar. Cildin güzel görünmesini sağlar. Kefirle yapılan yüz maskelerine ayrıca çilek ve benzeri besin maddeleri de karıştırılarak verim alınır. Bütün bunların dışında kuru ciltlere uygulandığında cildin nemlenmesini sağlar, kurumadan kaynaklanan bir sorunu kökünden çözer.

Saç bakımında Kefir: Kefir saç bakımında da kullanılmaktadır. Fakat etkili olması için kefirin doğal olması gerekir. Saçlara uygulanan kefir bu şekilde bir saat bekletilir ve bir saat sonra saçlar normal yollarla yıkanır. Kefirin içerdiği zengin derecedeki Kalsiyum, Potasyum, ve E, C, B vitaminleri zayıflayan saç köklerini kuvvetlendirir ve saçta meydana gelen sorunların giderilmesine yardımcı olur.

Karaciğere faydalıdır: Kefirin kan temizleme özelliği vardır. Bundan dolayı karaciğer ve kalbe faydalıdır. Bilindiği gibi temizlenen kan damlarda yaşanabilecek sorunları minimuma indirir. Böylece bu durum kalbe ve karaciğere fayda sağlar.

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