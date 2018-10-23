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Kayınpederden damada kurşun! İşyerini bastı

Kayınpederden damada kurşun! İşyerini bastı

Seçkin Selek, eşinden boşanmak isteyince kurşunların hedefi oldu. Kayınpeder F.K.Ö. Selek'in iş yerine giderek etrafa ateş açtı. Olayla ilgili kamera görüntüleri ortaya çıktı.

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Eklenme Tarihi: 23-10-2018 10:08 - Güncelleme: 23-10-2018 10:08

İZMİR'de 10 Ekim'de sabah saatlerinde emekli F.K.Ö., 5 yıl önce kızıyla evlenen ve boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek'le konuşmak için dükkanına gitti. Dükkana giren F.K.Ö., elindeki çantayı kenara bırakıp diğer elinde örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkarıp damadına ateş etti. Seçkin Selek ile işyerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

KARDEŞLER TEDAVİ ALTINA ALINDI
Tedaviye alınan iki kardeşin de durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan F.K.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

'AZMETTİRİCİ EŞİMDİR'
Hastanede tedavisi devam eden damat Seçkin Selek, "Ben 5 yıldır evliyim ve 7 ay önce boşanmaya karar verdim. Şu an boşanma aşamasındayım. Eşim benden 500 bin TL maddi ve manevi tazminat, aylık 5 bin lira nafaka, ev ve araba talebinde bulundu. Ben kabul etmeyince kayınpederim iş yerime gelerek pompalı tüfekle ateş etti. Kayınpederim olaydan sonra tutuklandı, ancak azmettiren eşime herhangi bir işlem yapılmadı. Ben ikisinin de ceza almasını istiyorum" dedi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR2 YORUM

  • k.k.k 23 Ekim 2018 10:22 Sinirlendim ve vurdum ! Elinde pompalı ile dükkana neden gittin diye sormazlar mı adama o zaman ? Ya da herkes cebinde pompalı tüfekle mi geziyor ! Kadınlara ne güzel dünya valla ! Sen adama zehir et hayatı, ondan sonra ben boşanıcam de, dünyanın nafakasını iste, sonra oturduğun yerden ye iç yaşa. Güzel dünya valla.

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