Kayınpederden damada kurşun! İşyerini bastı

İZMİR'de 10 Ekim'de sabah saatlerinde emekli F.K.Ö., 5 yıl önce kızıyla evlenen ve boşanma aşamasında olan damadı Seçkin Selek'le konuşmak için dükkanına gitti. Dükkana giren F.K.Ö., elindeki çantayı kenara bırakıp diğer elinde örtüye sarılı pompalı tüfeği çıkarıp damadına ateş etti. Seçkin Selek ile işyerinde bulunan kardeşi Sezgin Selek, tüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Silah sesini duyan çevredekilerin durumu bildirmesiyle gelen sağlık ekipleri, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.

KARDEŞLER TEDAVİ ALTINA ALINDI

Tedaviye alınan iki kardeşin de durumlarının iyi olduğu belirtildi. Olaydan sonra yakalanıp gözaltına alınan F.K.Ö.'nün emniyetteki ifadesinde, "Sadece konuşmak için gitmiştim. Ancak bana ters tepki verince sinirlerime hakim olamadım" dediği öğrenildi.

'AZMETTİRİCİ EŞİMDİR'

Hastanede tedavisi devam eden damat Seçkin Selek, "Ben 5 yıldır evliyim ve 7 ay önce boşanmaya karar verdim. Şu an boşanma aşamasındayım. Eşim benden 500 bin TL maddi ve manevi tazminat, aylık 5 bin lira nafaka, ev ve araba talebinde bulundu. Ben kabul etmeyince kayınpederim iş yerime gelerek pompalı tüfekle ateş etti. Kayınpederim olaydan sonra tutuklandı, ancak azmettiren eşime herhangi bir işlem yapılmadı. Ben ikisinin de ceza almasını istiyorum" dedi.