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Kaybolan fırıncı çırağı Seydi ailesine kavuştu

Kaybolan fırıncı çırağı Seydi ailesine kavuştu

ADIYAMAN'ın Besni ilçesinde, çırak olarak çalıştığı ekmek fırınına gitmek üzere evden ayrıldıktan sonra kaybolan ve İstanbul'da bulunan Seydi Taşdemir (16), ailesiyle buluştu. Oğluna kavuşan Lilay Taşdemir gözyaşlarına boğulurken, polislere teşekkür etti.

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Eklenme Tarihi: 12-01-2019 15:09 - Güncelleme: 12-01-2019 15:09

Yeni Besni Mahallesi'nde oturan Seydi Taşdemir, geçen Çarşamba günü çırak olarak çalıştığı fırına gitmek üzere ayrıldığı evine dönmedi. Ailesi aradığı çocuklarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polislerin yoğun çalışması sonucu Seydi Taşdemir, bir gün sonra İstanbul Bayrampaşa'da bulundu.

İstanbul'da yakınları tarafından teslim alınarak otobüsle Besni'ye getirilen Seydi'yi, annesi, babası ve yakınları karşıladı. Oğluna kavuşurken sevinç gözyaşı döken Lilay Taşdemir, "Çocuğum geldiği için çok mutluyum. Çocuğumun bulunmasını sağlayan polislere müteşekkirim" dedi.

İSTANBUL'A NEDEN GİTTİĞİNE İLİŞKİN SORULARI YANITLAMADI
Seydi Taşdemir ise İstanbul'a neden gittiğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı, ailesine yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Seydi'nin yakınları da çocuğun bulunmasına sağladıkları katkıdan dolayı polislere teşekkür etti.

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Kaynak : DHA

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