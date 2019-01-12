Kaybolan fırıncı çırağı Seydi ailesine kavuştu

Yeni Besni Mahallesi'nde oturan Seydi Taşdemir, geçen Çarşamba günü çırak olarak çalıştığı fırına gitmek üzere ayrıldığı evine dönmedi. Ailesi aradığı çocuklarına ulaşamayınca polise kayıp başvurusunda bulundu. Polislerin yoğun çalışması sonucu Seydi Taşdemir, bir gün sonra İstanbul Bayrampaşa'da bulundu.

İstanbul'da yakınları tarafından teslim alınarak otobüsle Besni'ye getirilen Seydi'yi, annesi, babası ve yakınları karşıladı. Oğluna kavuşurken sevinç gözyaşı döken Lilay Taşdemir, "Çocuğum geldiği için çok mutluyum. Çocuğumun bulunmasını sağlayan polislere müteşekkirim" dedi.

İSTANBUL'A NEDEN GİTTİĞİNE İLİŞKİN SORULARI YANITLAMADI

Seydi Taşdemir ise İstanbul'a neden gittiğine ilişkin soruları yanıtsız bıraktı, ailesine yeniden kavuştuğu için mutlu olduğunu ifade etti. Seydi'nin yakınları da çocuğun bulunmasına sağladıkları katkıdan dolayı polislere teşekkür etti.