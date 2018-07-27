  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kastamonu'da feci kaza: 12 yaralı

Kastamonu'da feci kaza: 12 yaralı

Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde minibüs ile otomobil çarpıştı. Taşburun mevkiinde meydana gelen kazada aralarında bir bebeğinde bulunduğu 12 kişi yaralandı.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 27-07-2018 21:09 - Güncelleme: 27-07-2018 21:09

KASTAMONU'nun İnebolu ilçesinde minibüs ile otomobilin kafa kafaya çarpışması sonucu meydana gelen kazada 12 kişi yaralandı.

Kaza, İnebolu ilçesi Taşburun mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İnebolu’dan Köroğlu köyüne gitmekte olan Ömer Özkaya yönetimindeki 37 EN 129 plakalı minibüs ile Doğanyurt’tan İnebolu yönüne gelen Vedat Şahin’in kullandığı 34 HHN 43 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada Ömer Özkaya yönetimindeki minibüste bulunan Ayşe Ö. (52), Semanur Ö. (16), Aycan Ö. (20), Aydan Ö. (20) ve aynı araçta bulunan yakınları Şengül D. (48), Serap D. (24) yaralandı. Vedat Şahin (39) yönetimindeki otomobilde bulunan, Oğuzhan Ş. (22), Kader Ş. (42) Yiğit Ekrem Ş. (11) ve 6 aylık bebek Yaman Asaf Ş. yaralandı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra İnebolu Devlet Hastanesine sevk edildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kastamonu'da feci kaza: 12 yaralı haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu
  25. Haritalı Güncel Yol Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro