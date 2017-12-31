Kastamonu Üniversitesi özel okulları açılıyor

Kastamonu Üniversitesi Özel İlkokulu, Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliyesi’nde açıldı. Özel Okul Müdürlüğü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için hazırlıklarını tamamlamak üzere, çalışmalarına gayretle devam ediyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duran Aydınözü, Prof. Dr. B. Ünal İbret, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Atilla Çağlar, Doç. Dr. Kadir Karatekin ve Kurum Müdürü Nida Özöeren'le yeni tesis edilecek olan Anasınıfı ve Ortaokul binası hakkında istişare toplantısı yaptı.

Eğitim kalitesini artırmak maksadıyla başta Eğitim Fakültesi olmak üzere, Üniversitemizin mevcut bütün imkânlarını da kullanmak suretiyle, çağdaş ve lider bir eğitim kurumu inşa edebilme yolunda atılabilecek adımlar konuşuldu.