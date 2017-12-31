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Kastamonu Üniversitesi özel okulları açılıyor

Kastamonu Üniversitesi özel okulları açılıyor

Kastamonu Üniversitesi Özel İlkokulu, üniversitenin Kuzeykent Külliyesi'nde açıldı. Okulda incelemelerde bulunan Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın, yeni yapılacak ortaokul ve anasınıf binasında incelemelerde bulundu.

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Eklenme Tarihi: 31-12-2017 20:11 - Güncelleme: 31-12-2017 20:11

Kastamonu Üniversitesi Özel İlkokulu, Kastamonu Üniversitesi Kuzeykent Külliyesi’nde açıldı. Özel Okul Müdürlüğü, 2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı için hazırlıklarını tamamlamak üzere, çalışmalarına gayretle devam ediyor.

Kastamonu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Seyit Aydın; Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Duran Aydınözü, Prof. Dr. B. Ünal İbret, Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Atilla Çağlar, Doç. Dr. Kadir Karatekin ve Kurum Müdürü Nida Özöeren'le yeni tesis edilecek olan Anasınıfı ve Ortaokul binası hakkında istişare toplantısı yaptı.

Eğitim kalitesini artırmak maksadıyla başta Eğitim Fakültesi olmak üzere, Üniversitemizin mevcut bütün imkânlarını da kullanmak suretiyle, çağdaş ve lider bir eğitim kurumu inşa edebilme yolunda atılabilecek adımlar konuşuldu.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • Misafir 31 Aralık 2017 21:15 cagdas ve lider bir egitim kurumu mu? sanki oxford ilkokul aciyor sen ilk once universitende okuyan ogrencine deger ver tabi isin icinde para olunca hepiniz bir numarasiniz o koltuga yayila yayila oturursunuz bizde 5 yildir sizin ve hocalarin kahrini kaprislerinizi cekelim caniniz istedikce not verin hayatimdan 5 yili mahvettiniz

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