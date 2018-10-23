Kaşıkçı'nın nişanlısından Erdoğan paylaşımı

Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz Cemal Kaşıkçı ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın birlikte oldukları fotoğrafı paylaştı.

Cengiz kişsel Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda, Erdoğan'a Kaşıkçı'ya yönelik açıklamaları nedeniyle teşekkür etti.

"ONLARIN YARGI KARŞISINA ÇIKMASINI SAĞLAYACAĞINIZDAN EMİNDİM"

Cengiz, ''Başsağlığı dileğiniz için Teşekkürler Cumhurbaşkanı Erdoğan. Nişanlım Cemal Kaşıkçı'yı öldürenlerin yargı karşısına çıkmasını sağlayacağınıza emindim ve hala da eminim. Türk vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum" diye yazdı.