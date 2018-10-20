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Kaşıkçı cinayetinde ilk delil o minibüste!

Kaşıkçı cinayetinde ilk delil o minibüste!

Kayıp Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruşturma kapsamında, 34 CC 1865 diplomatik plakalı siyah minibüste de üç saat arama yapıldı. Uzman ekipler, minibüste Kaşıkçı’ya ait bulgulara ulaştı. Minibüste farklı kişilere ait DNA örnekleri de elde edildi. Kaşıkçı’nın minibüsle taşındığı değerlendirildi.

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Eklenme Tarihi: 20-10-2018 10:17 - Güncelleme: 20-10-2018 10:17

Suudi Arabistan Konsolosluğu’na girdikten sonra ortadan kaybolan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı’yla ilgili soruşturma sürüyor. Türkiye’nin konsoloslukta ve başkonsolosun konutunda arama talebine Suudi Arabistan’ın geç cevap vermesinin delil karartmaya yönelik olduğu sonucuna varıldı.

DELİLLERİ YOK ETME TEMİZLİĞİ
Konsolosluk ve konutta yapılan detaylı kriminal incelemede bazı noktalarda delil karartmaya yönelik kimyasal temizlik yapıldığı belirlendi. Kimyasal ilaçla temizlenen noktalarda Kaşıkçı’ya ait kan lekeleri veya DNA örnekleri olabileceği, delil bırakılmaması için bu noktaların temizlendiği değerlendiriliyor.

"İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ"
Hürriyet gazetesinden Fevzi Kızılkoyun'un haberine göre elde edilen bulgular, yapılan kriminal inceleme ve istihbari çalışmaların ardından oluşturulan ilk raporda Kaşıkçı’nın, konsolosluğa girdikten sonra sorguya alındığı, işkenceye maruz bırakıldığı, ardından da öldürüldüğü değerlendirildi. Kaşıkçı’nın cesedinin nereye götürüldüğü sorularına yanıt aranıyor.

ESRARENGİZ MİNİBÜSTE 3 SAATLİK ARAMA
Raporda, Kaşıkçı’nın cesedi veya parçalandıysa ceset parçalarının Türkiye içinde olduğu değerlendiriliyor. Konsolosluk ve konuttaki aramaların yanı sıra Kaşıkçı’nın kaybolmasından sonra konsolosluktan 300 metre uzaklıktaki konuta giden 34 CC 1865 diplomatik plakalı siyah minibüste de 3 saat arama yapıldı.

BULGULARA ULAŞILDI
Kriminal ve olay yeri incelemede uzman ekip, minibüste Kaşıkçı’ya ait bulgulara ulaştı. Minibüste farklı kişilere ait DNA örnekleri de elde edildi. Bu bulgulardan yola çıkılarak Kaşıkçı’nın minibüsle taşındığı değerlendirildi. Polis, bu minibüs dışında iki minibüsün daha izini sürüyor. Bu iki minibüsün, olay günü Yalova ve Belgrad Ormanları yönüne gittiği dikkate alındığında Kaşıkçı’nın cesedinin bu araçlarla taşındığı ihtimalı araştırılıyor.

KAMERALAR İNCELEMEYE ALINDI
Kaşıkçı’nın konsolosluğa girerken görüntülerine ulaşılmasına rağmen, içeride neler yaptığına ve dışarıya çıktığına dair hiçbir görüntüye şu ana kadar ulaşılamadı. Daha önce konsolosluk içerisindeki kameraların arızalı olduğu yönündeki Suudiler tarafından yapılan açıklamanın gerçeği yansıtmadığı, Kaşıkçı’nın giriş yaptığı gün kameraların devre dışı bırakıldığı belirlendi. Bununla birlikte yine de kameraların olay gününe ait kayıt yapıp yapmadığı incelemeye alınırken, silinmiş kayıtlar bulunup bulunmadığı da yapılacak incelemeyle ortaya çıkarılacak.

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