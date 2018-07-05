  1. ANASAYFA
  2. GÜNCEL
  3. POLİTİKA
  4. SPOR
  5. SEÇİM
  6. RAMAZAN
  7. GALERİ
  8. VİDEO
  9.
ADVSiz ev sahibi olun diye biz ödeme koşullarımızı yeniledik
eposta yazdır zoom+ zoom-

Kars'ta Hazreti İsa portreli sikkeler bulundu

Kars'ta Hazreti İsa portreli sikkeler bulundu

KARS'ın Kağızman ilçesinde, elektrik direği dikmek için yapılan kazıda, üzerinde Hazreti İsa portresi olan Ortaçağ dönemine ait 444 bakır Bizans sikkesi bulundu.

PAYLAŞ tw fb gp
Eklenme Tarihi: 05-07-2018 02:40 - Güncelleme: 05-07-2018 02:40

KARS'ın Kağızman ilçesinde, elektrik direği dikmek için yapılan kazıda, üzerinde Hazreti İsa portresi olan Ortaçağ dönemine ait 444 bakır Bizans sikkesi bulundu. 

İlçeye bağlı Çayarası köyünde elektrik direği dikimi yapan Aras EDAŞ personeli, bir direğin temel kazısı sırasında bakır sikkelere rastladı.

Durumun jandarma ekiplerine bildirilmesi üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. 10. yüzyıla ait bakır sikkeler, Kars Müze Müdürlüğünde görevli 3 arkeoloğun incelemesi sonrası İlçe Jandarma Komutanlığına getirildi.

Jandarmadaki işlemlerin ardından, 444 bakır Bizans sikkesi Kars Müze Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi. 

Kars Müze Müdürü Necmettin Alp, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Aras EDAŞ işçilerinin çalışması sırasında bakır sikkelere rastlanması üzerine Kars Valisi Rahmi Doğan'ın talimatları doğrultusunda 3 arkeoloğun görevlendirildiğini bildirdi.

Yapılan incelemede, bulunanların Bizans sikkesi olduğunun anlaşıldığını dile getiren Alp, "Sikkeler 10. yüzyıl Ortaçağ dönemine ait. Sikkelerin ön yüzünde Hazreti İsa portresi, arka yüzünde 4 satır 'Hristiyanların Hristiyan'ı kralların kralı' yazısı mevcut. Sikkelerin tamamı aynı döneme ait Bizans sikkesi." diye konuştu.

Müze müdürlüğü görevlilerinin çalışmalarının devam ettiğini anlatan Alp, "Sikkeler müzeye geldikten sonra gerekli envanter çalışmaları ve diğer tasnif çalışmalarını yapacağız. Konunun çalışmaları uzman arkadaşlarımızın gözetiminde devam ediyor. Sikkelerin çıktığı yerden koordinatlar aldık, oraların durumuna bakacağız. Tescil durumu varsa bölge kuruluna gerekli yazışmaları yapacağız." ifadesini kullandı.

PAYLAŞ tw fb gp

ÖNCEKİ HABERLER

YORUM YAZIN Kars'ta Hazreti İsa portreli sikkeler bulundu haberine yorum yapın

adınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
BU HABERE YAPILAN YORUMLAR0 YORUM
TÜM YORUMLAR
Internet Haber
İNTERNETHABER YAYIN GRUBU

POPÜLER ETİKETLER
ŞANS TOPU
SURVİVOR
ON NUMARA
NAMAZ VAKİTLERİ
İMSAKİYE
SEN ANLAT KARADENİZ
15 TEMMUZ
KADIN DİZİSİ
UFAK TEFEK CİNAYETLER
EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ
MEHMED BİR CİHAN FATİHİ
DİRİLİŞ ERTUĞRUL
ÇUKUR DİZİSİ
FAZİLET HANIM VE KIZLARI DİZİSİ
PAYİTAHT ABDÜLHAMİD
ŞEVKAT YERİMDAR DİZİSİ
SAVAŞÇI DİZİSİ
KIRGIN ÇİÇEKLER DİZİSİ
TÜMÜ

TÜM KATEGORİLER

  1. Güncel
  2. Politika
  3. Spor
  4. Burçlar
  5. Seçim
  6. Ramazan
  7. Ekonomi
  8. Dünya
  9. Milli Piyango
  10. Sağlık
  11. Magazin
  12. Son Dakika
  13. Eğitim
  14. Yaşam
  15. Bilim-Teknoloji
  16. Çalışma Hayatı
  17. Emlak
  18. Yerel
  19. Kültür Ve Sanat
  20. Medya
  21. Otomobil
  22. Röportaj
  23. Yazarlar
  24. Hava Durumu

İNTERNET HABER MOBİL

iPhone iPad Android
İnternethaber Yayın Grubu Tüm Hakları Saklıdır © 2000-2018 - İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz ! Tel : +90 212 266 99 99  /  Faks : +90 212 266 98 98 Yazılım Geliştirme ve Sistem Destek: Bilgin Pro