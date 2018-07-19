Karşımızdakini konuşarak nasıl etkileriz? Karşımızdaki kişiyi etkilemenin püf noktaları...

Eğer ki siz de, insanları nasıl etkilerim; ya da insanları nasıl etkileriz diyorsanız, ve insanları etkileme yolları, ya da insanları etkilemenin püf noktaları ile ilgili bilgi sahibi olmak istiyorsanız, Etkili iletişim Uzmanı Yeşim Erberksoy'a kulak verin.

İnternette hangi konuyla ilgili ne konuşmak ya da ne sunum yapmak isterseniz içerik anlamında bir çok bilgiye ulaşabilirsiniz. İnsanlar kendi kendine edinmek istedikleri bilgileri rahatça ulaşabildikleri bir çağda yaşıyor. Burada önemli olan konuşmacı olarak karşı tarafın duygularına dokunabilmek ve vermek istediğimiz mesaj her ne ise onda bir duygu yaratıyor olmak en önemli şey.

Kaynak: cevapla.tv