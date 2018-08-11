Akşam saatlerinde Gaziantep-Yavuzeli karayolunun 25’inci kilometresinde meydana gelen kazada: sürücüsünün ismi ile plakası belirlenemeyen hafif ticari araç, Bedirköy Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp tarlaya devrildi.
Kazada araçtaki Mehmet Özalp (35) ile ağabeyi Ali Özalp (40) olay yerinde hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı.
Ölen kardeşlerin cesetleri otopsi için morga kaldırılırken, yaralılar ise ambulanslarla hastanelere götürülüp tedaviye alındı.
ÖNCEKİ HABERLER
YORUM YAZIN Kardeşlerin acı kaderi! Korkunç kazada... haberine yorum yapınadınız ve soyadınızla doğrudan da yorum yapabilirsiniz
POPÜLER ETİKETLER
TÜM KATEGORİLER