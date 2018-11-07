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Kardeşini öldürdü aldığı cezaya teşekkür etti

Kardeşini öldürdü aldığı cezaya teşekkür etti

Uyuşturucu kullanmaması yönünde uyardığı kardeşi Hasan Çotur'u öldüren ağabey Gökhan Çotur üçüncü kez hakim karşısına çıktı. Cezası ağırlaştırılmış müebbetten indirilerek müebbet hapise çarptırılan Çotur, mahkeme heyetine teşekkür etti.

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Eklenme Tarihi: 07-11-2018 15:30 - Güncelleme: 07-11-2018 15:30

BURSA'da 2 yıl önce 27 yaşındaki Gökhan Çotur ile uyuşturucu kullandığını iddia ettiği kardeşi 17 yaşındaki Hasan Çotur arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Gökhan Çotur, uyuşturucu kullanmaması yönünde kendisini uyaran Hasan'ı 1'i kalbinden 3'ü de sırtından, toplam 4 bıçak darbesiyle öldürüldü.

Cinayetin ardından yakalanan Gökhan Çotur tutuklandı, hakkında Bursa 6'ncı Ağır Ceza Mahkemesi’nde, 'Yakın akrabayı öldürmek' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı.

İYİ HALİ İNDİRİMİNİ BAKANLIK BOZDU
Görülen davada mahkeme, Gökhan Çotur'u iyi hal indiriminden yararlandırarak ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Yargıtay, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın avukatı katılmadığı için kararı bozarak, dosyayı mahkemeye geri gönderdi.

YARGITAY İNDİRİME HÜKMETTİ
Yeniden yargılanan Gökhan Çotur'a, bu kez indirim uygulamayarak ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası verildi. Bu karar da sanığın aldığı cezada indirim yapılması gerektiği belirtilerek Yargıtay tarafından bozuldu.

Bursa 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde üçüncü kez hakim karşısına çıkan Gökhan Çotur, mahkemedeki savunmasında Yargıtay’ın bozma kararının gerekçesine uyularak hakkında takdiri indirim uygulanmasını istedi. Mahkeme heyeti kısa bir aranın ardından sanığa müebbet hapis cezası verdi. Sanık Çotur, "Teşekkür ederim" dedi.

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