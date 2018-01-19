Karaman'da karne günü kar tatili

Karaman'da yoğun kar yağışı nedeniyle, merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim yapan okullarda karnelerin dağıtılacağı cuma günü eğitime ara verildiği bildirildi.

Kent merkezinde akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, hayatı olumsuz etkiliyor.

Karaman Valiliği'nden yapılan açıklamada, kentte etkili olan yoğun kar yağışı nedeniyle merkez ve merkeze bağlı taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda eğitime yarın ara verildiği belirtildi.

Açıklamada, öğrencilerin cuma günü izinli sayılacağı kaydedildi.