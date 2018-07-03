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Karakol komutanı odasında ölü bulundu

Karakol komutanı odasında ölü bulundu

Erzincan'da jandarma karakol komutanı makam odasında ölü bulundu. Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un makam odasında kendisine ait tabancadan çıkan kurşunla hayatını kaybetti belirlendi.

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Eklenme Tarihi: 03-07-2018 23:13 - Güncelleme: 03-07-2018 23:13

ERZİNCAN'da jandarma karakol komutanı makam odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Erzincan Valiliğince yapılan açıklamada, Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un makam odasında kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.

Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.

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BU HABERE YAPILAN YORUMLAR1 YORUM

  • MİSAFİR 03 Temmuz 2018 23:28 ALLAH RAHMET EYLESİN ..GARİBLİKLER ÜLKESİ TÜRKİYE OLDU ARTIK BU GÜZEL VATAN..HER ŞEY BEKLENİR ..

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