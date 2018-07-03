Karakol komutanı odasında ölü bulundu

ERZİNCAN'da jandarma karakol komutanı makam odasında ölü bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Erzincan Valiliğince yapılan açıklamada, Refahiye ilçesi Gümüşakar Jandarma Karakol Komutanı Astsubay Üstçavuş Nuh Alper Bol'un makam odasında kendisine ait tabancanın ateş alması sonucu hayatını kaybettiği ifade edildi.
Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı belirtildi.
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