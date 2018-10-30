Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 21'i muvazzaf subay...

ANKARA'da bugün 3 ayrı FETÖ operasyonu için düğmeye başıldı. FETÖ soruşturması kapsamında Kara Kuvvetleri Komutanlığından 21'i muvazzaf subay, 40 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Öte yandan FETÖ'nün Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğündeki yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında, Bylock kullanıcısı 18 kişi hakkında gözaltı kararı alındı.
Ankara merkezli 7 ilde eş zamanlı düzenlenen bir başka operasyonda da 2011 yılında yapılan, polislikten komiserliğe geçiş sınavında soruları alarak komiser yardımcısı olan 29 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
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