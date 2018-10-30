Kara Kuvvetleri'nde FETÖ operasyonu! 21'i muvazzaf subay...

Misafir 30 Ekim 2018 10:17 Fetö ve örgütü ile hayatının herhangi bir döneminde yolu kesişmiş olan ve bu ülkede yaşayan "istisnasız herkes" gözaltına alınmalı,sorgulanmalı ve cezalandırılmalı...Ancak bu sorgulama işlemi yıldırım hızıyla yapılmalı.Belirgin ve ispatlı suçu olmayanlar daha mahkemeye dahi çıkarılmadan 2 yıldan beri içeride yatarsa ve de çıktıklarında beraat ederler ise devlete potansiyel düşman kitleler oluşacaktır.