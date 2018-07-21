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Kanun değişti binlerce kişi başvuru yaptı!

Kanun değişti binlerce kişi başvuru yaptı!

İÇİŞLERİ Bakanlığı'nın ad ve soyadında yazım veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişikliklerinin mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilmesine imkan sağlayan uygulaması sayesinde, bugüne kadar 56 bin 212 kişi soyadını değiştirdi, 22 bin 40 kişi ismini düzeltti.

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Eklenme Tarihi: 21-07-2018 15:11 - Güncelleme: 21-07-2018 15:11

Nüfus Hizmetleri Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair 7039 sayılı Kanun, geçen yıl Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Nüfus Hizmetleri Kanunu'nda yapılan bu değişiklikle, Soyadı Kanunu'nun 3'üncü maddesine aykırı yazılan, yazım veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişlikleri bulunan ad ve soyadları, il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilecekti.

İçişleri Bakanlığı Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü, ad ve soyadının değiştirilmesine yönelik talepleri geçen yıl Aralık ayından itibaren ülke genelinde almaya başladı. Bu kapsamda, ülke genelinde il, ilçe nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular kapsamında 'Karakoyun, Top, Karpuz, Danabaş, Ördek, Kör, Camuz, Ahmak, Çakal, Malak, Armut, Davul, vb.' 56 bin 212 soyadı, mahkeme kararı aranmaksızın değiştirildi.

'KESER/KEVSER, FEDME/ FADİME, ERTURUN/ ERTUĞRUL' OLDU
Ayrıca, 'Keser/Kevser, Fedme/ Fadime, Erturun/ Ertuğrul, Fiyaz/ Feyyaz, Hebibe/ Habibe, Vurkan/ Furkan, Mesüt/ Mesut, Turğut/ Turgut, Bünyami/ Bünyamin, Birifan/ Berivan, Buğlum/Buğlem, Müzüyen/Müzeyyen, Ristan/Rüstem, Yonis/Yunus, M.Ali/ Mehmet Ali vb. gibi' hatalı yazılan 22 bin 40 isim, il ve ilçe idare kurulu kararı ile bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın düzeltildi.

KİMLER BAŞVURABİLİYOR?
Ad ve soyadlarında noktalama işareti eksiliği, harf eksikliği ve düzeltme işareti eksikliği bulunanlar ve değiştirmek isteyenler, (Yasmin/ Yasemin, Memet/ Mehmet, Melhat/Melahat, Çığdem/Çiğdem, Alı/Ali, Nıhal /Nihal, Ulku/Ülkü, Adem/Âdem, Bilal/Bilâl, Kazım/Kâzım, Kamil/Kâmil, vb.); 2525 sayılı Soyadı Kanunu'nda belirtilen, umumi edeplere uygun olmayan ve gülünç soyadı olduğu değerlendirilenler, (Yalak, Kalas, Sıçan, Deli, Koyun, Top, Boynuz, Ördek vb.); ayrı yazılmış olan adların birleştirilmesini (Ayşe Gül/ Ayşegül) ya da bitişik şekilde yazılmış olan adların ayrı yazılmasını isteyenler (Mehmetcan/Mehmet Can) ve buna benzer konularda talebi olanlar bulundukları yerleşim yerindeki nüfus müdürlüğüne müracaat edebiliyor. Yerleşim yeri dışındaki nüfus müdürlüklerine yapılan başvurular ise kabul edilmiyor. Yurt dışında bulunanlar ad ve soyadı değişikliğine ilişkin talepleri için dış temsilciliklere başvuru yapabiliyor.

UYGULAMA 2019 SONUNA KADAR DEVAM EDECEK
Uygulama sayesinde ad ve soyadlarının düzeltilmelerine yönelik mahkemelerin iş yükü azaltıldığı gibi bürokratik süreçler de kısaltıldı. Ad ve soyadındaki yazım veya düzeltme işareti kullanılmasından kaynaklanan anlam değişliklerinin il ve ilçe idare kurulunun vereceği kararla bir kereye mahsus mahkeme kararı aranmaksızın değiştirilebilmesine olanak sağlayan uygulama 2019 yılı sonuna kadar devam edecek.

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Kaynak : DHA

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