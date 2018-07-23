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Kanser tedavisine ücret iddiasına yalanlama

Kanser tedavisine ücret iddiasına yalanlama

Sosyal Güvenlik Kurumu, bazı basın yayın organlarında kanser tedavisi için yapılan harcamaların karşılanmadığı iddialarını yalanladı. Kurum, tedavilerde kullanılan ilaçlarda hastalardan hiçbir ücret alınmadığını duyurdu.

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Eklenme Tarihi: 23-07-2018 23:58 - Güncelleme: 23-07-2018 23:58

Sosyal Güvenlik Kurumunca (SGK), kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ilişkin iddialar yalanlandı.

SGK'den yapılan yazılı açıklamada, bazı basın yayın organlarında "Hükümetin ücretsiz kanser tedavisi vaadinin altından ne çıktı?" başlığı altında kanser tedavisi, cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ilişkin asılsız haberlere yer verildiği belirtildi.

Kurumun görevinin, hastaların menfaatleri doğrultusunda en doğru ilaca en uygun maliyetle ulaşılmasını sağlamak, akılcı ilaç kullanımını teşvik etmek ve yaygınlaştırmak, geliştirilen yeni ödeme yöntemleriyle firma ya da ilaç özelinde hızlı ve etkin politikalar üretmek, ülkede yatırım, üretim ve araştırmalarının geliştirilmesine katkı sağlamak, sürdürülebilir ilaç bütçesi oluşturmak olduğu ifade edilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Geri ödeme listesine alınacak ilaçlara ilişkin yöntemler belli olup konu kamuoyuna defalarca açıklanmıştır. Bu amaçla oluşturulan bilimsel değerlendirme komisyonlarımız maliyet unsuru gözetmeksizin bilimsel yayınlar ışığında hasta sağlığı dikkate alınarak çalışmalarını objektif olarak yürütmektedir. Kanser tedavisi ile ilgili de daha önce kemoterapi, radyoterapi ve radyoizotop işlemlerinde ilave ücret alınmamaktayken bu ay içerisinde yapılan düzenlemeyle kanser cerrahisi (kanser tedavisi için yapılan ameliyat işlemleri) işlemlerinden de hiçbir şekilde ilave ücret alınmaması sağlanmıştır. SGK, geri ödeme listesine almış olduğu ilaçlardan hiçbir şekilde ilave ücret almamaktadır."

GERİ ÖDEME LİSTESİNDEKİ İLAÇ SAYISI 544'E YÜKSELDİ

İlaçlarda sadece eşdeğer ilaç grubunun üzerinde maliyeti olan ilaçların hastalarca tercih edilmesi halinde eşdeğer farkının alındığı anımsatılan açıklamada, eşdeğer fiyat aralığı içerisindeki ilaçları tercih edilmesi durumunda ise hiçbir ücret ödemeden ilaçlarına ulaşabilme imkanının bulunduğu vurgulandı.

Kanser ilaçlarından geri ödeme listesinde 2017 yılında 480 adet ilaç bulunurken bu rakamın 2018'de 544'e yükseltildiği belirtilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Her tedavi, her ilaç kendi özelinde değerlendirilerek geri ödeme listesine dahil edilmektedir. Dün olduğu gibi bugünden sonra da kanser tedavisine yönelik her türlü başvuru, ilgili süreçlerden geçtikten sonra gündeme alınmaya devam edecektir. Halen, kanser cerrahisi ve ilaçlarından ücret alındığına ve bu ödemelerin bazı kriterlere takıldığına ilişkin iddia sahiplerinin konunun aslına vakıf olmaktan uzak olduğu anlaşılmaktadır."

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